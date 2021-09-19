Мэр Барнаула Вячеслав Франк проголосовал на выборах в Госдуму и АКЗС

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил избирательный участок № 221 и принял участие в выборах в Госдуму и краевой парламент. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

"Выборы проходят очень знаковые, мы голосуем за депутатов Государственной Думы РФ, краевого Законодательного Собрания. От нашего выбора зависит будущее страны, края и города, перспективы реализации значимых программ и проектов. Уверен, что барнаульцы найдут возможность сегодня прийти на избирательные участки и проголосовать", – заявил Франк.

Мэр отметил организацию выборов – все избирательные участки оборудованы металлодетекторными рамками. Избирателям, приходящим на участки, предлагают обработать руки дезсредством, пройти термометрию. Кроме того, обязательно наличие защитной маски (в случае отсутствия маска будет предложена) и соблюдение социальной дистанции.

Отдельно Франк отметил роль Общественной палаты города в мониторинге процесса голосования. В течение трёх дней члены общественного объединения посещают избирательные участки, общаются с председателями участковых комиссий.

Также глава Барнаула проголосовал за один из 11 вариантов размещения стелы "Город трудовой доблести".

"Мы видим интерес барнаульцев к выбору места расположения стелы. Важно, чтобы сами горожане высказали своё мнение по этому вопросу. После подведения итогов администрация города приступит к дальнейшим этапам работы над стелой. Будет сделано всё возможное, чтобы уже к следующему Дню города у нас появилось памятное место", – сказал Франк.

Напомним, что явка на выборы в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае за первые два дня голосования составила 21,53%. Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).