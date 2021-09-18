В Алтайском крае явка на выборах за два дня превысила 21%

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и АКЗС к 20:00 18 сентября составила 21,53%, сообщили в избирательной комиссии региона.

Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).

Таким образом, за первый день выборов в Алтайском крае проголосовали 11,64% избирателей, во второй – ещё 9,89%.

Выборы в Госдуму и АКЗС проходят в Алтайском крае с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00. Также жители региона могут проголосовать и на дому.