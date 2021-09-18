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В Алтайском крае явка на выборах за два дня превысила 21%

, ИА "Амител"
Избирком предоставил данные по состоянию на 20:00 18 сентября
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае явка на выборы в Госдуму и АКЗС к 20:00 18 сентября составила 21,53%, сообщили в избирательной комиссии региона.

Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).

Таким образом, за первый день выборов в Алтайском крае проголосовали 11,64% избирателей, во второй – ещё 9,89%.

Выборы в Госдуму и АКЗС проходят в Алтайском крае с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00. Также жители региона могут проголосовать и на дому.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.09.2021 22:37
- гость -

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