В Алтайском крае завершились выборы в Госдуму и АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В 20:00 в Алтайском крае закрылись все избирательные участки. Третий день выборов в Госдуму и АКЗС подошёл к концу.
В воскресенье на избирательные участки пришли глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По информации краевого избиркома, по состоянию на 18:00 в Алтайском крае участие в выборах приняли 38,28% избирателей.
Напомним, что явка на выборы в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае за первые два дня голосования составила 21,53%. Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).
Комментарии
Блин, не успел проголосовать.
Как проверить, поставили за меня подпись или нет?
Или есть два журнала, один с настоящими подписями, а другой с нужным их количеством?
На нашем избирательном участке 252 шторки в кабинках были скотчем приклеены к штанге, чтобы нельзя было закрыться в кабинке от посторонних глаз. При попытке их сдвинуть, хором начали орать, что нельзя закрываться, камеры должны видеть, что делается в кабинках. На фото к статье нормальные шторки. Только у нас так было?
А от чего закрываться? Я за КПРФ, и в камеры и наблюдателям сказал!
Гость22:12
На избирательном участке 149 было тоже самое! Открытые кабинки и приклееные скотчем шторки! На мое требование обеспечить мое право на тайное голосование-был дан ответ-" а мы не смотрим"!!! Председатель комиссии наотрез отказалась закрыть шторки в кабинке и предложила мне покинуть избирательный участок и сдать бюллетени! Обосновывалось это пандемией. Я просто самостоятельно открутила скотч и
задвинула шторки! Полицейские сбежались, но ни слова не сказали. Просто молча наблюдали. Видео заснято.
Мое право на тайну голосования было нарушено!
А я в субботу ходил на рыбалку,нож(вполне серъезный) в кармане куртки остался.Совсем про него забыл.Захожу на избирательный участок и вижу рамку металлоискателя.И хорошо про нож подумал,руку в карман,а там-нож.Развернулся-и домой.Как хорошо ,что в рамку с ним не зашел!
ну, на самом деле логично, чтобы не надышали в закрытом пространстве... но камерами то зачем снимать?