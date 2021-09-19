В Алтайском крае завершились выборы в Госдуму и АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 20:00 в Алтайском крае закрылись все избирательные участки. Третий день выборов в Госдуму и АКЗС подошёл к концу.

В воскресенье на избирательные участки пришли глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По информации краевого избиркома, по состоянию на 18:00 в Алтайском крае участие в выборах приняли 38,28% избирателей.

Напомним, что явка на выборы в Госдуму и АКЗС в Алтайском крае за первые два дня голосования составила 21,53%. Наибольшую активность в голосовании проявили жители ЗАТО Сибирский (явка 56,5%), а также Родинского (44,2%) и Завьяловского районов (43,3%). Самая низкая явка в Барнауле, Бийске (по 16,4%) и Первомайском районе (17,3 %).