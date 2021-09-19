КПРФ: Прусакова побеждает на выборах в Госдуму

Кандидат от КПРФ Мария Прусакова побеждает на выборах в Госдуму. Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ.
Коммунисты отметили, что уже получают первые результаты с избирательных участков Барнаула и Рубцовска.
На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале алтайского отделения КПРФ, приведены цифры, согласно которым коммунисты незначительно, но обходят ближайших преследователей.
Отметим, что официальные результаты начнут публиковаться после того, как в России закроется последний избирательный участок. Это произойдёт в 21:00 (мск).
Напомним, в Алтайском крае все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Третий день голосования подошёл к концу.
Комментарии
и Шариковы начнут душить котов
Вы просто обязаны сказать спасибо Владимиру Владимировичу и ЕР !!!
Душить котов? Легко хотите отделаться, а вот работать в спортивном полосатом костюме да, хотим !
Маша, души котов... и гостя
Не , и в спортивном и полосатом вы работать не будете, так как не хотите и не умеете. Да и с котами не всё так просто.