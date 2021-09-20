ЕР: Лоор лидирует в одномандатном округе № 42 в Алтайском крае

Региональное отделение "Единой России" сообщает, что в одномандатном округе № 42 в Алтайском крае лидирует Иван Лоор.

"По предварительным данным, полученным через партийную информационную систему "Наблюдатель", Иван Лоор уверенно лидирует в одномандатном округе № 42 в Алтайском крае", – сказано в сообщении реготделения партии.

Напомним, ранее коммунисты писали о том, что кандидат от КПРФ Мария Прусакова побеждает на выборах в Госдуму.

На фотографиях, опубликованных в Telegram-канале алтайского отделения КПРФ, приведены цифры, согласно которым коммунисты незначительно, но обходят ближайших преследователей.