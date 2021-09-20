Учёные назвали простую привычку, которая способна значительно продлить жизнь

Учёные выяснили, что один стакан молока в день способен существенно продлить жизнь. Об этом сообщает Express.
Эксперты собрали всю информацию о состоянии здоровья двух миллионов человек и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, установлено, что молоко позволяет снизить уровень холестерина.
Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета.
Ранее нутрициолог Кристина Журавлёва объяснила, почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в молоке из магазина.
Комментарии
А где же взять натуральное молоко то?
едь в деревню и заведи себе корову.
20.09.2021 07:40
Оксана
А где же взять натуральное молоко то?
не переживайте, завтра другой врач напишет о вреде молока
Есть абсолютно другие данные.
Молоко содержит животный белок, казеин, который продуцирует воспаления и действует как клей в кишечнике и в сосудах, куда попадает из кишечника.
Есть генетическая непереносимость лактозы, которая тоже продуцирует воспаление.
Кроме того, есть данные, что коровий вирусный лейкоз, наряду с кошачим, привёл к мировой эпидемии лейкоза у детей.
По теме есть целые книги и научные статьи докторов наук медицины.
Угу. А то, что у многих взрослых банально не работает фермент, отвечающий за расщепление лактозы, это все мелочи?
Ну, вот, амик запостил обыкновенную "шнягу" и получил кучу пользователей, обратившихся к страничке и получивших просмотр "ненавязчивой" рекламы , а амик заработал. Это он идет по стопам гугла, подражает , чем вызывает сильное душевное волнение.
Мани, мани , ну и забота о народе-только позитив !
>Угу. А то, что у многих взрослых банально не работает фермент, отвечающий за расщепление лактозы, это все мелочи?
Ешь кисломолочку, творог там.
20.09.2021 11:11
Твайлайт Спаркл
Спасибо, кэп. Но статья-то рекомендует пить именно молоко)
Есть генетическая непереносимость лактозы
У 1 на миллион.
20.09.2021 11:49
- гость -
Генетическая встречается действительно редко. А вот взрослые лактозу не переносят уже чаще - в силу других причин. До 15% населения.