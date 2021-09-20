Учёные назвали простую привычку, которая способна значительно продлить жизнь

Учёные выяснили, что один стакан молока в день способен существенно продлить жизнь. Об этом сообщает Express.

Эксперты собрали всю информацию о состоянии здоровья двух миллионов человек и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, установлено, что молоко позволяет снизить уровень холестерина.

Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета.

Ранее нутрициолог Кристина Журавлёва объяснила, почему организм плохо усваивает кальций, содержащийся в молоке из магазина.