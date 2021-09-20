Россиянам без суда спишут долги на 1,6 млрд рублей

Россиянам спишут долги более чем на 1,6 млрд рублей в рамках реализации внесудебного банкротства, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.
По его словам, за первый год проведения упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысячам инициирована процедура внесудебного банкротства. В отношении 2,5 тысячи граждан процедура уже полностью завершилась.
Торосов подчеркнул, что сейчас идёт работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства и вскоре россияне смогут подать соответствующую заявку через "Госуслуги".
Ранее первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что большинство регионов России постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов.
Комментарии
Поощрение бездумного потребления путём получения ничем необеспеченных кредитов.Понятно, что в банкротстве нет ничего хорошего, но безответственные россияне об этом не задумываются, они только слышат звон и думают - ничего, если что потом обанкрочусь, за то сейчас пожирую и попонтуюсь.
Чушь сказал,это ты так свое поведение описал? Ты думаешь что люди для понтов кредиты берут? Иди голову лечи.
"Поощрение бездумного потребления путём ничем не обеспеченных кредитов" - это вы уважаемый изрекли исключительно по незнанию ситуации, ну или же просто по глупости. Владельцы изумрудных стран, горизонтов, мегасвинокомплексов, трети заводов жби и элеваторов края совсем не похожи на бездумных потребителей, пострадавших от банкротства. Наоборот - это умные люди, обеспечившие себя и своих детей на десятилетия вперёд. Учитесь, набирайтесь опыта и будет вам счастье.