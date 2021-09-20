Названы самые уязвимые для сердечно-сосудистых заболеваний категории людей

Люди с сахарным диабетом, повышенным холестерином, артериальной гипертензией, нарушением липидного обмена и гиподинамией сильнее других подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказала врач-кардиолог Ольга Козлова.

При этом проблемы с сердцем могут начаться даже у несовершеннолетних, отмечает специалист.

Ещё одним фактором риска является пол: у мужчин такие заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Однако в случае сочетания онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний осложнения чаще возникают у представительниц слабого пола.

"Имеет значение и лечение, то есть была ли это только химиотерапия или сочетание химиотерапии с лучевой, когда идёт несколько факторов воздействия. Здесь тоже повышается риск развития кардиотоксичности", – сказала Козлова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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