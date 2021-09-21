Звёздная Госдума. Кто из знаменитостей победил на выборах

Актёры, певцы, телеведущие, циркачи и фрики – в выборах в Госдуму принимали участие всевозможные звёзды шоу-бизнеса. Это голосование могло запомниться надолго, потому что известный эпатажный артист Моргенштерн, по слухам, собирался стать депутатом, как и эксцентричный музыкант Сергей Шнуров. Позже эта информация не подтвердилась. Однако и без таких колоритных артистов на выборах хватало медийных лиц. Кто из мира шоу-бизнеса теперь будет представлять народ и придумывать законодательные инициативы ближайшую пятилетку, выяснил amic.ru.

Безоговорочные победители

Анатолий Вассерман

Известный эрудит, журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман баллотировался самовыдвиженцем от партии "Справедливая Россия – За правду". Он одержал победу в Преображенском округе Москвы. Первое место интеллектуал занял по результатам обработки 50% протоколов с результатом 35,2%. В своей политической программе Вассерман сделал акценты на развитие национальной идеи России, защиту старшего поколения от бедности и развитие народного хозяйства.

Ранее телеэрудит привлекал к себе внимание громкими заявлениями. Так, в 2011 году он высказался в поддержку легализации наркотиков. В 2013 году дал интервью, в котором отметил, что Украина должна быть частью России, а в 2015-м объявил себя сталинистом и заявил, что одобряет тоталитарный режим. В нынешней предвыборной кампании он высказался по поводу скандала с рекламой "Вкусвилла", которые опубликовали интервью с ЛГБТ-парой. Он подчеркнул, что поддерживает народное возмущение и против пропаганды гомосексуализма в стране.

Анатолий Вассерман – уроженец Украины, принял российское гражданство в 2016 году. Стал известен как участник и ведущий интеллектуальных игр на российском телевидении, таких как "Что? Где? Когда", "Своя игра", "Брейн-ринг".



Тимофей Баженов

Телеведущий, зоолог, путешественник и общественный активист Тимофей Баженов баллотировался от партии "Единая Россия". Он одержал победу в своём одномандатном округе в Москве и прошёл в Госдуму. После обработки 84,7% протоколов Баженов получил 38,4% голосов. Перед тем как стать депутатом, Баженов создал экологическое движение. В своей политической программе он делал упор на ликвидацию киберпреступлений на территории страны и обеспечение интернет-безопасности.

"Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. Их жертвами часто становятся дети. Оградить подрастающее поколение от этой проблемы – наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны", – высказывался народный избранник на собраниях партии.

Тимофей Баженов – автор и ведущий телепрограмм "Дикий мир", "Сказки Баженова", "Рейтинг Баженова", "Рекорды моей планеты", "Кастинг Баженова", "Путь Баженова: напролом", "Жить в доме и другие полезные вещи" и "Как устроен мир". Специалист по выживанию в экстремальных условиях.



Дмитрий Певцов

Актёр Дмитрий Певцов принял участие в выборах как самовыдвиженец от партии "Справедливая Россия – За правду". Он лидировал в Медведковском одномандатном округе Москвы с результатом 38,7% из 86,2% обработанных голосов. Артист заявил, что идёт в Госдуму, чтобы отменить пенсионную реформу и усилить социальную поддержку семьям с детьми. На собраниях партии он высказывался об ужесточении наказания за коррупцию, категорический запрет для чиновников и членов их семей на регистрацию компаний в офшорах. Так же он выступал за защиту людей от роста цен, за создание безусловного базового дохода. Помимо этого, Певцов предложил выплачивать семьям миллион за рождение третьего ребёнка и определение особого статуса для многодетных отцов.

Дмитрий Певцов известен преимущественно как театральный актёр. Он исполнял роли Гамлета, Фигаро, Графа Монте Кристо. Играл в таких постановках, как "На дне", "Юнона и Авось", "Ночь нежна", "Иствикские ведьмы" и многих других. Снимался в кино: в фильмах "Подземелье ведьм", "Бесы", "Турецкий гамбит", "Жмурки", "День выборов", "Борис Годунов".

Денис Майданов

Певец шансона и продюсер Денис Майданов лидировал в Одинцовском одномандатном округе как кандидат от партии "Единая Россия". По итогам обработки 96,8% протоколов он набрал 40,45% голосов. Денис Майданов сообщил о своём решении баллотироваться в Госдуму в марте 2021 года. Певец пошёл на выборы от округа, депутатом от которого на данный момент является телеведущая Оксана Пушкина. К слову, она в этом году от участия в выборах отказалась. Как депутат Майданов планирует развивать юношеский патриотизм. Продюсер хочет заниматься темой воспитания молодёжи и участвовать в работе комитета по культуре.



"Мне есть чем помочь и своей стране, и своему округу. Я долго говорил в своих песнях о своих убеждениях, своих истинах и принял решение, что мне есть чем помочь моей родине не только словом, но и делом", – приводит издание Daily Storm слова шансонье.

Денис Майданов – шансонье и музыкальный продюсер. С начала своей карьеры он выпустил восемь авторских альбомов. Писал песни для таких артистов, как Николай Басков, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Борис Моисеев и других.

Николай Валуев

Спортсмен Николай Валуев выступил кандидатом от партии "Единая Россия". Он лидировал на выборах в Госдуму в одномандатном избирательном округе Брянской области: после обработки 24,15% протоколов набрал 62,28% голосов.

Впервые Валуев был избран депутатом Госдумы в 2011 году, стал членом комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи. После выборов 2016 года был назначен первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Выступал за повышение пенсионного возраста. Перед выборами активно участвовал в общественной и социальной жизни Брянской области.

Николай Валуев – известный боксёр. Спортивная карьера политика длилась с 1993 по 2009 год. Выступал в тяжёлой весовой категории, неоднократно становился чемпионом мира. Вице-президент федерации хоккея с мячом в России. Создатель собственной школы бокса.

Евгений Попов

Телеведущий и журналист Евгений Попов также стал депутатом. Он баллотировался от партии "Единая Россия" по Кунцевскому одномандатному округу Москвы. Выиграл с 35,45% по результатам обработки 94,58% протоколов. В рамках политической программы инициировал разработку Национального стандарта благополучия – ряд улучшений инфраструктуры городов по предложениям жителей страны. Выступает за сохранение исторических памятников и за озеленение городов.

"Национальный стандарт благополучия – это равные возможности для каждого гражданина страны, гарантия равного доступа к качественным услугам и инфраструктуре. Такой документ не может быть спущен "сверху" – формировать его должны сами люди", – заявлял Попов в своих агитационных видео.

Евгений Попов известен как российский телеведущий на канале "Россия 1". Совместно с женой Ольгой Скабеевой ведёт общественно-политическую программу "60 минут". Автор документального фильма "Медиаграмотность" (2016).

Кто пытался, но не прошёл?

Виктория Дейнеко

Певица баллотировалась по партийным спискам от партии "Зелёная альтернатива". Но депутатом знаменитость так и не станет: по общему результату партия набрала всего 0,57% голосов. Артистка планировала продвигать экологические проекты и законы по защите животных. В частности, она выступала в поддержку запрета содержания диких зверей в неволе и частных руках.

"Мой собственный личный опыт – того, что не то что права диких зверей не учитывают (пока сейчас нет такого законодательства для этого), но и права людей в соответствии с этим. Потому что у одного из моих соседей на моей улице на 30 квадратных метрах живёт пума, которая выгуливается в парке среди детей, животных. Могла ругать страну, в которой живу, потому что здесь нет закона, регулирующего выгул опасных зверей. И могла пойти мирным путём и пытаться сделать какие-то изменения, потому что я люблю место, где живу. Хочу чувствовать себя в безопасности", – цитирует артистку издание Daily Storm.

Виктория Дайнеко – российская певица, известная как участница и победительница шоу "Фабрика звёзд – 5" (2004) и "Фабрика звёзд. Возвращение" (2011). Исполнительница хитов "Я буду лучше", "Лейла", "Я просто сразу от тебя уйду".



Сергей Зверев

Шоумен Сергей Зверев, который баллотировался в Бурятском одномандатном округе от партии "Зелёные", также проиграл. Звёздный стилист набрал всего 7,4% голосов из 94,2% подсчитанных. Зверев выступает против загрязнения Байкала с 2019 года. Он пошёл в депутаты, чтобы решить экологическую проблему на законодательном уровне.

К слову, 19 сентября на избирательном участке в Москве шоумен устроил скандал. Сначала он выразил возмущение, что в списках нет других представителей партии "Зелёные", а после этого испортил бюллетень.

Сергей Зверев – советский и российский звёздный парикмахер-стилист, чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству, почётный профессор Национального государственного университета культуры. Помимо этого, шоумен, ведущий телевизионных программ, певец.

Ранее политолог Константин Калачёв говорил в интервью изданию "Блокнот", что Зверев "выиграть не выиграет, но выборы украсит". По его словам, "чтобы никто не попрекал, что выборы скучны и серы, видимо, решено привлечь деятелей шоубиза".

Татьяна Буланова

Проиграла выборы и певица Татьяна Буланова. Она выдвигалась от одномандатного округа в Санкт-Петербурге от партии "Родина". Набрала всего 153 голоса. На собраниях партии Буланова заявляла, что идёт в политику "для защиты матерей и многодетных". Однако когда журналисты спросили её о деталях политической программы, артистка не смогла их пояснить.

Татьяна Буланова – советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России. Исполнительница хитов "Не плачь", "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и других.



Аскольд Запашный

Дрессировщик и известный циркач Аскольд Запашный выдвигался в Госдуму от партии "Справедливая Россия – За правду" в одномандатном Ижевском избирательном округе. Но удача ему не улыбнулась, выборы он проиграл с 10,27% после обработки 99,51% протоколов. Дрессировщик называл своей целью "здоровый патриотизм". Также он выступал за увеличение количества "людей искусства" на политической арене. Более конкретных предложений Запашный не высказал.

"Как человек культуры, первоочередным триггером для меня стало желание навести порядок и в своей стране, и в культуре в целом. Но по факту могу сказать, что мне хочется, чтобы наша страна стала предметом гордости, а не территорией, с которой молодым людям поскорее хочется убежать", – цитирует слова дрессировщика Life.ru.

Аскольд Запашный – российский артист цирка, представитель династии Запашных в четвёртом поколении. Народный артист России, худрук Большого московского цирка. Выступающий артист в жанре дрессировки хищных животных, жонглирования, канатоходства, акробатики.

Фейковые кандидаты

Перед выборами ходили слухи, что кандидатом в депутаты в этом году станет скандальный репер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев, – прим. ред.). Предположительно, он должен был заявиться от партии "Единая Россия". Однако позже партия опровергла эту информацию, отметив, что такой персонаж не улучшит имиджа ЕР.

Предполагали, что в выборах будет участвовать и эксцентричный музыкант Сергей Шнуров, который в этом году стал сопредседателем "Партии роста". Сам Шнуров позже опроверг слухи и сообщил, что пока не планирует этого делать, так как "ему лень и пока он не видит возможности".