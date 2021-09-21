Вторник, 21 Сентябрь, 16:53

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,33
€ 85,88
10°


6312185 +23508
Обь
33см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

На Алтае вандалы испортили новое покрытие детской площадки

, ИА "Амител"
Хулиганов пока не нашли

Фото: "Местное время"

В Рубцовске в сквере Победы вандалы испортили новое покрытие детской площадки, сообщает "Местное время".

По данным издания, покрытие из резиновой крошки уложили здесь 17 сентября. Горожан попросили воздержаться от посещения этого места до 20-го числа, чтобы всё успело просохнуть и набрало необходимую прочность.

Однако не все отреагировали на призыв подобающим образом. Придя на площадку, неизвестные свели на нет все работы подрядчика, раскурочив неокрепшее покрытие. Хулиганов так и не нашли.

Ранее в Бийске неизвестные повредили новые уличные тренажёры. Вандалы разгромили несколько снарядов: в парке на Петровском бульваре, у школы № 1 и в посёлке Льнокомбинат.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2021 07:58
Виктор

Надо было не просить воздержаться от посещения, а просто эти 3 дня её поохранять

21.09.2021 08:04
- гость -

В парке Изумрудном установили видеокамеры с выходом в полицию, скоро установят в Мизюлинской роще,в том числе и в антивандальных целях.

21.09.2021 08:13
- гость -

Только видио.

21.09.2021 08:25
- гость -

На митинге силовиков было больше чем протестующих, а как патрулировать улицы, так некому!

21.09.2021 08:45
krash

это же Рубцовск. что значит попросили? Там даже в морду не каждый поймет. попросили. сказочники. Правильно выше писали - должна была охрана быть объекта а раз охраны небыло, не организовал ее подрядчик, значит этому же подрядчику и переделывать. А там уже пусть сам разбирается, будет ли искать тех кто повредил ил ивсе за свой счёт. сам виноват.

21.09.2021 09:18
Двоечник

21.09.2021 08:13
- гость -
Только видио.

И стериво

21.09.2021 09:57
- гость -

А потом эти убл...ки сидят на Амике и жалуются как все плохо!

21.09.2021 11:41
- гость -

Быдло, сэр. Нужно больше всяких путенских выплат, что бы быдло скорее рожало себе подобных.

21.09.2021 11:47
- гость -


21.09.2021 11:41
- гость -


рановато родился и выплат не досталось? те кто в Союзе трубки на телефонных аппаратах обрывал тоже выплаты получали?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:41
Житель Алтая уснул на поляне и погиб под колёсами иномарки 0
16:17
Экс-глава алтайского ЛДПР Щукин может заменить Перфильева на посту главы Минспорта 4
16:02
В Барнауле создали мемориал жертвам стрельбы в Перми 1
15:45
Барнаулец хотел разбогатеть на бирже и лишился 1,6 млн рублей 3
15:32
Мать напавшего на вуз в Перми назвала сына тихим и неконфликтным мальчиком 16
15:17
Многие россияне могут лишиться возможности отдохнуть в Турции 2
15:04
Мастер ужаса: десять лучших экранизаций произведений Стивена Кинга 29
14:51
Пермский профессор объяснил, почему продолжил лекцию во время стрельбы 3
14:39
Водитель иномарки "подставился" под полицейскую "Газель" в Барнауле 2
14:23
Рождество Пресвятой Богородицы: история, традиции и обычаи праздника 8
14:19
Землетрясение случилось в горах Алтая 1
14:01
Пять по спискам, три по округам. В новой Госдуме будут представлены восемь партий 3
13:49
Водитель скрылся. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с трамваем и иномаркой в Барнауле 7
13:37
Завод механических прессов в Барнауле может стать банкротом 7
13:21
Новый рекорд по смертям от коронавируса зафиксировали в Алтайском крае 40
13:16
Никаких кур, уток и кроликов. Правда ли, что на дачах запретили разводить животных? 18
13:09
Алтайский край оказался на дне рейтинга потребительского спроса 9
12:54
"Сирия – наш". Единоросс Лоор одержал победу на выборах в ГД в арабской республике 9
12:37
Тепло в Барнауле может подорожать более чем на 10 процентов после выборов 22
12:20
Независимый диск: Tele2 запустил новое облачное хранилище 1
12:05
Верховный суд запретил разводить скот на садовых участках 23
11:47
Трамвай и иномарка столкнулись у барнаульского ТЦ 19
11:31
"Время покажет": почему алтайский политик Наталья Кувшинова может не попасть в Госдуму 21
11:20
"Разумный выбор": Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу выгодное открытие счёта 0
11:05
Отопительный сезон стартовал в Барнауле 21
10:50
Три алтайские девушки претендуют на два миллиона рублей и титул "Мисс Офис" 0
10:35
Звёздная Госдума. Кто из знаменитостей победил на выборах 20
10:18
107 многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды 0
10:03
Музыка, кино и книги: МегаФон объединил популярные сервисы в мультиподписку 0
09:51
Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов 14
09:37
Суперстар. Как в Барнауле продают квартиры "с историей" и сколько они стоят 7
09:20
Жительница Рубцовска проникла с пистолетом в чужой дом и ранила супругов 3
09:03
Сосны-великаны. Сколько в Алтайском крае леса, много ли его рубят и кто занимается охраной 0
08:45
Россиянам объяснили, какие выплаты им положены при увольнении 1
08:29
Врач перечислил продукты, которые нельзя есть при постковидном синдроме 5
08:15
Вирусолог назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей 8
08:01
Родить после 40: как стать родителем, даже если ситуация кажется безнадёжной 0
07:51
На Алтае вандалы испортили новое покрытие детской площадки 9
07:36
Опубликован расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи 1
07:21
Дадут второй шанс: в "Единой России" подвели итоги выборов в АКЗС и назвали свои ошибки 34
07:03
"Алтайские закрома" стали участником нацпроекта "Производительность труда" 0
06:48
Рубцовский гамбит. Как эксперты оценивают итоги выборов в Госдуму и АКЗС 16
06:30
Заморозки на носу, а вы картошку выкопали? Какая погода будет на Алтае с 21 по 24 сентября 0
06:14
Жилет, чтобы ходить на вечеринки. Неловкие, но трогательные подарки от бабушек 0
06:01
Похолодание до +5 градусов с мокрым снегом придёт в Алтайский край 21 сентября 0
23:53
Такой день. Результаты выборов в Алтайском крае и грядущий снег с дождём 0
23:17
"Буханка" на боку. УАЗ и иномарка столкнулись на площади Спартака в Барнауле 2
22:56
Правительство утвердило график праздничных дней на 2022 год 0
22:26
"Никто не ожидал". Памфилова заявила о высокой явке граждан на выборах в Госдуму 0
21:58
"Это огромная беда". Путин прокомментировал стрельбу в вузе в Перми 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.