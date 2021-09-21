На Алтае вандалы испортили новое покрытие детской площадки

Фото: "Местное время"

В Рубцовске в сквере Победы вандалы испортили новое покрытие детской площадки, сообщает "Местное время".

По данным издания, покрытие из резиновой крошки уложили здесь 17 сентября. Горожан попросили воздержаться от посещения этого места до 20-го числа, чтобы всё успело просохнуть и набрало необходимую прочность.

Однако не все отреагировали на призыв подобающим образом. Придя на площадку, неизвестные свели на нет все работы подрядчика, раскурочив неокрепшее покрытие. Хулиганов так и не нашли.

Ранее в Бийске неизвестные повредили новые уличные тренажёры. Вандалы разгромили несколько снарядов: в парке на Петровском бульваре, у школы № 1 и в посёлке Льнокомбинат.