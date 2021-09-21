На Алтае вандалы испортили новое покрытие детской площадки

Фото: "Местное время"
В Рубцовске в сквере Победы вандалы испортили новое покрытие детской площадки, сообщает "Местное время".
По данным издания, покрытие из резиновой крошки уложили здесь 17 сентября. Горожан попросили воздержаться от посещения этого места до 20-го числа, чтобы всё успело просохнуть и набрало необходимую прочность.
Однако не все отреагировали на призыв подобающим образом. Придя на площадку, неизвестные свели на нет все работы подрядчика, раскурочив неокрепшее покрытие. Хулиганов так и не нашли.
Ранее в Бийске неизвестные повредили новые уличные тренажёры. Вандалы разгромили несколько снарядов: в парке на Петровском бульваре, у школы № 1 и в посёлке Льнокомбинат.
Комментарии
Надо было не просить воздержаться от посещения, а просто эти 3 дня её поохранять
В парке Изумрудном установили видеокамеры с выходом в полицию, скоро установят в Мизюлинской роще,в том числе и в антивандальных целях.
Только видио.
На митинге силовиков было больше чем протестующих, а как патрулировать улицы, так некому!
это же Рубцовск. что значит попросили? Там даже в морду не каждый поймет. попросили. сказочники. Правильно выше писали - должна была охрана быть объекта а раз охраны небыло, не организовал ее подрядчик, значит этому же подрядчику и переделывать. А там уже пусть сам разбирается, будет ли искать тех кто повредил ил ивсе за свой счёт. сам виноват.
21.09.2021 08:13
- гость -
Только видио.
И стериво
А потом эти убл...ки сидят на Амике и жалуются как все плохо!
Быдло, сэр. Нужно больше всяких путенских выплат, что бы быдло скорее рожало себе подобных.
21.09.2021 11:41
- гость -
рановато родился и выплат не досталось? те кто в Союзе трубки на телефонных аппаратах обрывал тоже выплаты получали?