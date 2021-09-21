107 многоквартирных домов Барнаула остались без горячей воды

В 107 домах Барнаула отключили горячую воду, сообщили в СГК.

"С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября горячей воды не будет в 46 многоквартирных домах, частном доме, двух детских садах, трёх школах и двух медучреждениях Ленинского района", – рассказали в организации.

Также 21 сентября с 09:00 до 24:00 подачу ресурса ограничили для 61 многоквартирного и семи частных домов, детсада, трёх школ и двух медучреждений из-за ремонта теплосети в районе пр. Ленина, 61. Ранее эти работы собирались провести 16 сентября.

В СГК напомнили, что 21 сентября в краевой столице стартует отопительный сезон. А потому объекты, которые пока находятся в зоне работ, тепло получат только по их завершению.

Ознакомиться со списком домов, где не будет горячей воды, можно по этой ссылке.