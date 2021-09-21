Землетрясение случилось в горах Алтая

Ранним утром 21 сентября в Онгудайском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 3. Об этом сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился примерно в 92 километрах к востоку от Онгудая. Согласно информации от специалистов, интенсивность там составила 3,4 балла.

Напомним, 11 сентября в Республике Алтай зафиксировали подземный толчок в 16 километрах от соседней Республики Тыва и в 25 километрах от села Кокоря. По данным сейсмологов, интенсивность в эпицентре тогда достигала 3,1 балла. Магнитуда землетрясения составляла 2,8.