Первая сессия АКЗС нового созыва пройдёт 7 октября

Первая организационная сессия АКЗС восьмого созыва пройдет 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

"Плановая дата проведения организационного заседания Алтайского краевого Законодательного Собрания назначена на 7 октября. На нём планируется избрать председателя, вице-спикера, структуру и председателей комитетов в новом созыве. Возможно, будут избраны и заместители председателей комитетов", – сказано в сообщении.

Напомним, по партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом, места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР – 13 мандатов, КПРФ – 8, СРЗП – 5, комроссы – 4, ЛДПР – 4.

По предварительным данным, всего из 68 мест в краевом парламенте ЕР получит 32, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.