Представители "Единой России" и КПРФ сумели выиграть во всех 34 одномандатных округах на выборах в Алтайское Заксобрание. Об этом в ходе пресс-конференции 20 сентября рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. В итоге у ЕР – 19 мандатов, а у КПРФ – 15.
По партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За Правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР — 13 мандатов, КПРФ — 8, СРЗП — 5, комроссы- 4, ЛДПР — 4.
По предварительным данным, всего из 68 мест в краевом парламенте ЕР получит 32, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.
Кто победил по округам в АКЗС:
- Ксения Белоусова (ЕР) – 34,67%;
- Сергей Кожемякин (КПРФ) – 34,89%;
- Денис Голобородько (ЕР) – 50%;
- Сергей Серов (ЕР) – 51,39%;
- Пётр Тютюнников (КПРФ) – 42,7%;
- Игорь Панарин (ЕР) – 35,43%;
- Наталья Зимина (КПРФ) – 39,7%;
- Ирина Солнцева (ЕР) – 48,52%;
- Юрий Матвейко (ЕР) – 43,88%;
- Анатолий Вытоптов (ЕР) – 49,36%;
- Павел Митрофанов (КПРФ) – 35,5%;
- Максим Кочев (ЕР) – 41,68%;
- Владимир Лещенко (ЕР) – 51,38%;
- Александр Демин (ЕР) – 47,37%;
- Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 30,92%;
- Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 27,8%;
- Вадим Смагин (ЕР) – 58,47%;
- Сергей Приб (ЕР) – 35,7%;
- Иван Мордовин (ЕР) – 38,57%;
- Александр Локтев (ЕР) – 32%;
- Иван Нифонтов (ЕР) – 31,56%;
- Владимир Громов (КПРФ) – 33,46%;
- Сергей Писарев (ЕР) – 38,87%;
- Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 32,42%;
- Игорь Галкин (КПРФ) – 32,71%;
- Антон Арцибашев (КПРФ) – 34,83%;
- Елена Хрусталева (КПРФ) – 43,2%;
- Юрий Кропотин (КПРФ) – 38,46%;
- Татьяна Ильюченко (ЕР) – 33,99%;
- Андрей Абрамов (ЕР) – 30,8%;
- Григорий Бахтин (ЕР) – 36,6%;
- Надежда Дрюпина (КПРФ) – 38,24%;
- Вероника Лапина (КПРФ) – 40,61%;
- Людмила Клюшникова (КПРФ) – 31,12%.
Комментарии
И все-таки НЕ догнали)
Денис Голосободько, ЕР – 50%,
__________
Странная фамилия...
но Витек по шапке получит
Пусть власти хоть какие-то выводы сделают.
Низкая зарплата,Алтайский край в числе лидеров в Сибири по оттоку населения, инфляция в Алтайском крае опережает средний показатель по Сибири и России, дорогое жилье....
Норм.результаты,если бы не повальные фальсификации от партии жуликов и воров,то всё было бы с точностью наоборот.Но главное,большинства у ПЖИВ касаемо других партий уже нет.
Эххх, еслиб вся России как Алтай голосовала...
Узнать бы еще расклад по голосам за них и ближайшего соперника. Как удалось за последние часы Ильюченко обойти Попова? Сколько голосов у нее вдруг стал перевес
1. Почему Зобнев снял свою кандидатуру?
2. Почему была дана команда использовать административный ресурс для Прусаковой?
3. Почему Попов снял свою кандидатуру?
4. Почему Струченко не проводил избирательную компанию и начал ее только в последние дни?
Если вы правильно ответите на эти вопросы и у вас есть совесть вы обязаны сказать огромное спасибо ЕР. Главам муниципалитетов.
Ура!!! Благодаря несогласным пришедшим на выборы( это посыл тем, кто не верит,что оторвав свою пятую точку от дивана, есть шанс что- то изменить) по нашему округу не прошел кандидат от ЕД.
Один хорошо известный в узких кругах руководитель одного из ДЭЗ! Да и в Думу по партийным спискам ЕД только впереди на 3%. И если бы...ну вы понимаете.
А в АКЗС, если бы не партия призрак, и каждый третий скорее всего ошибочно проголосовавший за нее, то...Представляете, какой был бы результат,если бы пришли как можно больше несогласных с политикой власти. Делайте выводы.
Гость 16:04
Я не Мария, но у меня своя версия.
Прусакова в Госдуме для власти менее опасна,чем здесь. Без нее надеются ослабить влияние КПРФ в крае...
20.09.2021 15:33
- гость -
однозначно
если бы ...
если бы, то .......
чуть-чуть ...
Эти если бы и чуть-чуть))) будут ВСЕГДА! Так как рычаги управления и контроля над всем процессом у одной из сторон. Так и будете ходить за привязанной кем то вам же морковке, чуть-чуть не доставая.)))
гость 16.30- лучше не скажешь
Прошли в результате 'выборов' копи-пастеры, люди без своего мнения, сидетели стулов и нажиматели кнопок по команде...
Очень жаль, что не обогнали. Хотя кто знает.
Да, да почему не зарезервированы мандаты за неголосовавшими голосами, каковых 60процентов или сколько. Демонстранты уже интересуются