Представители "Единой России" и КПРФ сумели выиграть во всех 34 одномандатных округах на выборах в Алтайское Заксобрание. Об этом в ходе пресс-конференции 20 сентября рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова. В итоге у ЕР – 19 мандатов, а у КПРФ – 15.

По партийным спискам проходной барьер 5% в краевой парламент преодолели пять из шести партий, участвовавших в выборах. Это "Единая Россия" – 34,29%, КПРФ – 24,04%, "Справедливая Россия – За Правду" – 13,69%, "Коммунисты России" – 12,1% и ЛДПР – 10,71%. За "бортом" Заксобрания оказалось "Яблоко", набравшее 1,71%. Таким образом места в АКЗС по партийным спискам распределятся следующим образом: ЕР — 13 мандатов, КПРФ — 8, СРЗП — 5, комроссы- 4, ЛДПР — 4.

По предварительным данным, всего из 68 мест в краевом парламенте ЕР получит 32, КПРФ – 23, СРЗП – 5, "Коммунисты России" – 4, ЛДПР – 4.

Кто победил по округам в АКЗС: