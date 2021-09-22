На берегу Катуни нашли человеческий скелет

В Онгудайском районе Республики Алтай на берегу Катуни были найдены человеческие останки. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" в Instagram.

Судя по опубликованному изданием видеоролику, скелет среди песка и камней обнаружил рыбак на прошедших выходных. Другие подробности неизвестны, правоохранители устанавливают время и причину смерти.

Напомним, в августе 2021 года под Бийском рабочие нашли скелет человека во время прокладки кабеля. Кости обнаружили в том месте, где ранее было расположено административное здание, которое позднее снесли. Рядом с останками были рубашка и носок.