На берегу Катуни нашли человеческий скелет

В Онгудайском районе Республики Алтай на берегу Катуни были найдены человеческие останки. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" в Instagram.
Судя по опубликованному изданием видеоролику, скелет среди песка и камней обнаружил рыбак на прошедших выходных. Другие подробности неизвестны, правоохранители устанавливают время и причину смерти.
Напомним, в августе 2021 года под Бийском рабочие нашли скелет человека во время прокладки кабеля. Кости обнаружили в том месте, где ранее было расположено административное здание, которое позднее снесли. Рядом с останками были рубашка и носок.
Комментарии
Нужно радиоуглеродным датированием определить возраст скелета и сделать реконструкцию облика по методу Герасимова
Пираньи съели, когда пытался искупаться в реке...
Витя, хватит пялиться на сериал "След" по ящику.
Сколько их еще всплывет с приветом из 90-х
22.09.2021 12:02
- гость -
Сколько их еще всплывет с приветом из 90-х
Сколько их замыто на дне реки.
А где-то уже и под берегом на 10-метровой глубине под землей, учитывая как реки местами меняют русло, как места где ранее была глубина, заносятся песком и становятся островами или берегом.