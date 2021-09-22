Более 730 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона

В 737 многоквартирных домах Барнаула запустили тепло в первый день отопления, который стартовал в краевой столице 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"За первые сутки отопительного сезона теплоноситель подан в 28 школ из 87, в 11 учреждений дополнительного образования из 20, в 98 детских садов из 155, в 34 объекта здравоохранения из 144, в 737 многоквартирных домов из 3069. Запуск тепла продолжается", – говорится в сообщении.

Если после начала сезона отопление в доме не появляется, то информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ.

Напомним, с 22 по 23 сентября у части жителей Индустриального района Барнаула отключили горячую воду.