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Новости

Более 730 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона

, ИА "Амител"
Запуск отопления продолжается
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В 737 многоквартирных домах Барнаула запустили тепло в первый день отопления, который стартовал в краевой столице 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"За первые сутки отопительного сезона теплоноситель подан в 28 школ из 87, в 11 учреждений дополнительного образования из 20, в 98 детских садов из 155, в 34 объекта здравоохранения из 144, в 737 многоквартирных домов из 3069. Запуск тепла продолжается", – говорится в сообщении.

Если после начала сезона отопление в доме не появляется, то информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ.

Напомним, с 22 по 23 сентября у части жителей Индустриального района Барнаула отключили горячую воду.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.09.2021 12:55
- гость -

И кто же эти счастливчики?Имя, назови имя, сестра...Назовите адреса.

22.09.2021 13:03
- гость -

А дом №5 по ул. Шукшина, как всегда, в счастливчики не попал

22.09.2021 13:07
- гость -

22.09.2021 13:03
- гость -
По ходу вся Солнечная, начиная с Попова в аутсайдерах.

22.09.2021 13:16
Гость

И дом №34 по ул. Шукшина тоже не попал в счастливчики!!

22.09.2021 13:36
- гость -

И кто же эти счастливчики?

в центре дали. строителей 34

22.09.2021 13:36
- гость -

22.09.2021 13:36
- гость -
Почему то я так и подумал, что сначала центровым.

22.09.2021 13:43
Лесопатологи бьют в набат

Время, погода и суммы в платёжках покажут, кто счастливчик

22.09.2021 13:48
- гость -

22.09.2021 13:43
Лесопатолог, пока первые (время и погода) на стороне счастливчиков.И они, заразы перевешивают все остальное.

22.09.2021 14:34
- гость -

Одна батарея из трех чуть прохладнее, чем моя рука. Видимо, это и считается "подачей отопления"))

22.09.2021 15:13
- гость -

22.09.2021 14:34
- гость -
Именно так.На заполнение системы, циркуляцию теплоносителя, регулировку гидравлического режима уйдет две недели.Это сложный процесс, и в одночасье его не решить.А это никто и не скрывает.Поэтому всегда говорил, начинать отопительный сезон нужно не ожидая у моря погоды, а как можно раньше.Конечно не в августе, но не позднее 15 сентября.Не случайно именно такая дата и была в те разумные года, когда все было для людей.

22.09.2021 15:18
Виталий

живу в центре, а отопления все нет и нет, зато во всю раструбили что его уже дали....

22.09.2021 15:47
- гость -

22.09.2021 15:18
Виталий, это не свет, на раз не включишь.

22.09.2021 15:49
Виталий

15:47

ну я понимаю : )

22.09.2021 16:02
- гость -

22.09.2021 15:13
- гость -
Да что пара недель, вся зима! У нас что, все стояки перезапускать по десять раз приходится?
ЗЫ Когда-когда у нас было "все для людей"?

22.09.2021 16:06
- гость -

Район Юрина/Кавалерийская нет еще отопления пока что. Подренько так в квартире

22.09.2021 16:10
Сергей

ЖЭУ-1, как обычно проснется к октябрю

22.09.2021 16:13
- гость -

22.09.2021 16:02
- гость -
Спросите сантехников, сколько раз на дню им приходится перезапускать стояки.Только за день счет на десятки.У нас например при запуске приходится два-три раза перезапускаться.Пробки знаете ли.Не у всех стоят краны Маевского на радиаторах.
ЗЫ До 1985-го года.

22.09.2021 16:26
- гость -

22.09.2021 16:13
- гость -
До 1985-го года.
Правда? Историю, как мы зимой месяц сидели без всякой воды, я тут уже рассказывала. Сидели бы еще, да у кого-то в доме родственнички нашлись где-то наверху. Могу вспомнить еще, как с утра занимали очередь за маслом, чтобы после обеда купить. Или как я впервые увидела продающееся в магазине мясо - в Питере. Удивлению моему не было предела - я даже не знала, что мясо могут продавать не на рынке или в коопторге. Или как, поехав на соревнования в Москву, девчонки постарше хватали в Детском мире, пардон, бюстгальтеры. Без примерки, сколько и каких удалось - потому что у нас было нечто непонятное вместо белья. А, и колготки. Или магазин на Горького, где стояла очередь за конфетами. Долго стояла, потому что все покупали по 100-200 граммов разных, чтобы домой привезти. А книги? Их доставали, и не те, что хотелось почитать, а что получится. Нет, для каких-то людей, наверное, все было. Вот только, боюсь, основная масса народа в этот список не входила.

22.09.2021 16:30
- гость -

22.09.2021 16:26
- гость -
Агафья Лыкова???Здесь какими судьбами?

22.09.2021 16:41
- гость -

Не это не Лыкова, это тролль. не думаю что бабулька в 90та лет тут сидит.

22.09.2021 16:48
- гость -

22.09.2021 16:41
- гость -
Да понятно, что этого не может быть.Бабушка может и слышала, что есть такое безбожное место, как инет, так она тем более сюда не пойдет, так как она набожная.По стилю понятно, что это тролль, и собрал/собрала все мыслимое и немыслимое в одном месте.И как говаривал один из местных комментаторов:Да и пес с ним/с ней!))

22.09.2021 17:01
- гость -

22.09.2021 16:48 16:41 16:30
- гость -
Ребят, вы идиоты? Мой год рождения - 1970))) Очереди за маслом были в Сотом, конфеты на тот момент в магазинах были по типу "дунькиной радости" и "Волейбол". Все. Ну и так далее. Вот и выросло поколение, для которого "так не бывает". Немыслимое, ха. Про книги за сданную макулатуру тоже не слышали? А про талоны на продукты (чуть позже конечно, но тоже ведь было)?

22.09.2021 17:06
- гость -

22.09.2021 17:01
- гость -
Ну слава Богу, хоть "дунькина радость" появилась.А то ни воды, ни еды, ни света,ни лифчика.)))

22.09.2021 17:28
- гость -

22.09.2021 17:06
- гость -
Бредом кажется, да?

22.09.2021 17:35
- гость -

22.09.2021 17:28
- гость -
Если все в одном вместе, то да.И здесь как контрольный в голову-до 1985 не было Питера.

22.09.2021 17:38
- гость -

до 1985 не было Питера.

Был! Иногда его в народе называли так. Кто пофорсить хотел.

22.09.2021 17:55
- гость -

Дайте уже тепло!!!!! Дубак в квартире!!!

22.09.2021 17:59
- гость -

22.09.2021 17:38
- гость -
Э нет!Уж если речь о исторических фактах, то и географические названия мест должны соответствовать настоящим на тот момент.Все понимаю, фантазии, эмоции, что-то стерлось из памяти, но если замахнулись на историю, понесли ее в массы,обращайте внимание на детали.

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