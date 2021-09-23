"Микроскопические" старания. Где Алтаю взять врачей и почему медики уходят из профессии?

Больше пяти тысяч медиков не хватает в Алтайском крае. Об этом на заседании правительства региона рассказал губернатор Виктор Томенко. Глава Минздрава Дмитрий Попов, в свою очередь, объяснил: на Алтае делают всё, чтобы ситуацию исправить. Ежегодно вузы и училища обучают всё больше и больше специалистов. Но губернатор заметил, что регион пока всё равно упускает больше кадров, чем трудоустраивает. И добавил, что "не видит света в конце туннеля".
О том, каких врачей и где не хватает на Алтае, почему медики уходят из профессии и почему все усилия Минздрава Томенко считает "микроскопическими" – в материале amic.ru.
Врачей всё меньше
О дефиците врачей уже не первый год говорят не только в Алтайском крае, но и по всей стране. Дмитрий Попов не раз объяснял, что быстро вопрос не решить, поскольку на подготовку одного специалиста уходит от шести до восьми лет. Но за последние два года ситуация только ухудшилась: в регионе стало меньше и врачей, и среднего медперсонала.
Министр сообщил, что сейчас укомплектованность врачами в крае составляет 67,4%, а средним медперсоналом – 77%. И это только средние показатели. В некоторых алтайских городах и районах не хватает больше половины специалистов. Хуже всего ситуация в Бийске, Рубцовске и Славгороде.
Где на Алтае худшая укомплектованность врачами?
- Рубцовская горбольница № 3 – 29,2%;
- Бийская детская горбольница – 36,7%;
- Славгородская ЦРБ – 41,8%;
- Рубцовская горбольница № 1 – 45,3%;
- Рубцовская детская горбольница – 49,1%.
Всего в Алтайском крае работает 8058 врачей (на 306 меньше, чем в 2019 году) и 21 174 средних медработника (на 1025 меньше, чем в 2019-м).
Самая сложная ситуация, по словам Попова, с участковыми терапевтами и педиатрами. Так, в Алтайском крае сейчас трудится 674 терапевта – за два года их число сократилось на 72. Педиатров за это время тоже стало меньше: 434 вместо 453.
Кроме того, в Алтайском крае острый дефицит кардиологов, акушеров-гинекологов, неврологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов. Последними региональные медучреждения укомплектованы всего лишь на 63,8%.
"Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края", – подытожил ситуацию Виктор Томенко.
Губернатор напомнил, что для того чтобы система здравоохранения работала качественно, краю не хватает 1,5 тысячи врачей и 4,5 тысячи среднего медперсонала. Сейчас же, отметил Попов, дефицит кадров алтайские медработники вынуждены компенсировать своим удвоенным трудом.
Стареют, переезжают и идут в косметологи
Одна из главных причин ухода из профессии, по словам Попова, – выход на пенсию. По данным крайздрава, 27% врачей и 17% среднего медперсонала уже достигли пенсионного возраста. Соответственно, они уже в ближайшее время закончат свою трудовую деятельность. Виктор Томенко подчеркнул: "ситуация ненормальная".
"Получается, у нас четверть врачей пенсионного возраста. Он хоть завтра может встать и уйти. И спасибо ему, что доработал до пенсии и ещё немножко поработал. Но работать на пенсии – это в принципе ненормально. А таких у нас – каждый четвёртый", – объяснил губернатор.
Медики трудоспособного возраста, в свою очередь, часто делают выбор в пользу частных клиник, где больше зарабатывают. Некоторые вообще меняют профиль на немедицинский: идут в косметологию или фармакологию.
Наконец, многие остаются в медицине, но переезжают работать в другие регионы, заметил Попов. По зарплате медиков Алтай не может конкурировать с субъектами европейской части России. Поэтому ежегодно квалифицированные кадры уезжают туда, где за такую же работу будут получать больше.
Где ищут медиков?
Попов отметил, что с дефицитом кадров на Алтае борются совместно с медицинским университетом. АГМУ ежегодно увеличивает госзаказ на количество бюджетных мест, а приоритет отдаёт самым проблемным направлениям.
"С 2018 года мы увеличили госзаказ по гинекологам, неврологам, травматологам в два раза. По терапевтам, педиатрам, хирургам и анестезиологам – в три раза. Поэтому в ближайшие два года мы ожидаем усиленный выпуск по этим специальностям", – объяснил Попов.
Кроме того, АГМУ постоянно увеличивает количество мест для целевиков. Обучение этим студентам оплачивает Минздрав, а после выпуска они должны прийти работать в одно из медучреждений края. По словам ректора вуза Ирины Шереметьевой, в 2021 году 385 из 691 бюджетного места выделили под целевое направление.
Попов также пояснил, что дополнительные целевые места выделяют за счёт краевого бюджета. В 2021 году на эти цели предоставили 33 млн рублей. По словам министра, региональной поддержкой могут воспользоваться около 200 будущих врачей. Край не только оплатит студенту обучение, но и будет платить стипендию – 25 тысяч рублей за семестр.
Также глава крайздрава напомнил о программах "Сельский фельдшер" и "Земский доктор", по которым молодые медики едут работать в сёла, а взамен получают "подъёмные" из бюджета. По словам Попова, за всё время в программе приняли участие 1275 врачей и 251 фельдшер. 256 специалистов в итоге остались работать в этих же медучреждениях. Ещё 376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.
Ещё один источник кадров, отметил Попов, – частные клиники, куда и "сбегают" многие медики. Но для того чтобы заинтересовать этих специалистов, необходимо поднимать уровень зарплат. Да и учёт работников коммерческих учреждений краевой минздрав не ведёт.
Те восемь тысяч врачей, которых насчитали в ведомстве, трудятся в 154 государственных клиниках. А в регионе между тем больше тысячи лицензированных медучреждений, 897 из которых – частные, 178 – индивидуальные предприниматели. Узнать, сколько алтайских медиков работает в коммерческой сфере, по словам Попова, невозможно: у крайздрава нет полномочий.
Томенко такая ситуация удивила: власти не знают, чем именно они управляют.
"Мы даже в сельском хозяйстве знаем всё почти до копейки, каждого частника. А тут люди оказывают медпомощь и делают работу, которая влияет на жизнь и здоровье. Давайте поставим задачу с этим разобраться. Тем более многие частники на ОМС тоже работают", – предложил губернатор.
Другими словами, в крайздраве даже не знают имена специалистов, которых могут пригласить на работу из частных клиник.
Министр заверил, что упор на образование и воспитание молодых медиков должен сработать в долгосрочной перспективе. К 2024 году алтайский Минздрав планирует увеличить количество врачей до 9348, а среднего медперсонала – до 25 102 человек.
"Свет в конце туннеля"
Правда, губернатор оптимистичный прогноз министра не разделил. Доклад Дмитрия Попова оставил "тревожное впечатление", отметил Томенко. Всё, что пока удаётся сделать Минздраву, – держать комплект кадров на одном уровне. Да и то не очень успешно: "медики продолжают выбывать".
"Сейчас в Алтайском крае 36 врачей на 10 тысяч населения. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Даже в 1990 году было выше. Меры, которые сейчас принимаются, хороши, но дают единичный прирост. Это рабочие механизмы, но каких-то микроскопических масштабов. Там десять человек, тут 15. А отток гораздо больше. И пока все наши усилия направлены на то, чтобы этот отток хоть как-то компенсировать", – констатировал Томенко.
Глава региона напомнил, что задача Минздрава – выходить к нормативным числам. Но с сегодняшними методами работы ведомства это невозможно. А значит, и "свет в конце туннеля" пока не виден. Томенко призвал Попова сформировать новые, более амбициозные планы по привлечению кадров. Правда, откуда брать тысячи квалифицированных медиков, губернатор даже не намекнул. Теперь над этим будут думать в крайздраве. Ну а пока алтайская система здравоохранения топчется на месте.
Комментарии
Больше пяти тысяч медиков не хватает в Алтайском крае.
Это если заткнуть дыры и продолжать работать на 1,5-2 ставки. А так укомплектованность 50%. И по всей стране, за исключением 2-5 городов.
"Количество врачей у нас уменьшается быстрее, чем количество жителей края", – подытожил ситуацию Виктор Томенко
Вывод:
Не получается увеличивать количество врачей, уменьшим количество жителей
- Как увеличить количество медиков?
- Повысить зарплату рядовым врачам.
- Нее, глупость какая-то... Я жду от вас реальных советов.
Наверное оценить ставку в заявленные 50000 рублей. А не в 6000 рублей.
За такие ставки, надбавки, премии и выслуги покупается лояльность, добросовестный труд тут совсем непричём.
Пусть еще губернатор запросит статистику о кадровом голоде учителей.(% на одну ставку)
Когда учитель математики ведет труды и биологию ,а учитель русского языка ведет английский или информатику ничего хорошего не получится! Пусть в любой из школ города проведут анкетирование и узнают, какой % детей ежедневно посещает репетитора.
Понятно,что качество образования имеет отдаленные последствия. Но через несколько лет эти ученики станут врачами,инженерами,юристами.
"И спасибо ему, что доработал до пенсии и ещё немножко поработал."
Вместо спасибо верните ему лучше украденную индексацию пенсии.
В Германии спросите где взять врачей, учителей. Много говорим.
Где врачей взять, почему их мало....
Да всё просто, взять и посчитать какие затраты у врача на то что-бы просто жить, а потом сравнить это с той суммой которые вы ему в ЗП платить хотите и сразу всё ясно станет.
Медвед же сказал в бизнес идти.
Пока не будет нормальной зарплаты при нагрузке не более чем на 1.5 ставки - проблему не решить.
Если бы Министерство здравохранения еще главных врачей научило правильно руководить медициной на местах то ситуация в районных ЦРБ была бы более менее терпимее. Не дело это когда главный врач руководит работой как продавщица в советском рыбном магазине
Кому недавно сделаны выплаты по 10 и 15 тыс, такие и приоритеты у главного единороса, это люди в погонах. Общество недавно это поддержало, так что нечего ныть.
Если бы Министерство здравохранения еще главных врачей научило правильно руководить медициной на местах то ситуация в районных ЦРБ была бы более менее терпимее. Не дело это когда главный врач руководит работой как продавщица в советском рыбном магазине
Если будет три миллиона чиновников тогда вообще не будет вопросов.
Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее надо больше доить и меньше кормить.
состав крайздрава-преподавателей -медиков срочно на приём граждан в поликлиники отправить на 3 месяца---пусть вспомнят молодость свою ни з\п 13 000р по 6 часов с народом
Интересно, что и в частных клиниках записывают на через неделю. хотя прием 750 рублей. Может им сделать прием по тысяче, чтобы очередь желающих уменьшилась
Через Госуслуги уже полгода не записывают, очереди в поликлиниках собирают, чтобы ковид лучше передавался
1. Платите больше.
2. Избавьте от ненужных бумаг и отчетности.
3. Пересмотрите систему аттестации, а теперь уже и новомодной аккредитации медиков - дайте им вздохнуть свободно и работать с пациентами, а не всем этим прочим заниматься!
Вопросы есть, г. Попов?
платить больше врачам не пробовали, чтоб у людей интерес был к профессии?
А то действуют, как наше родное правительство:
- Что нужно делать, чтобы корова больше давала молока и меньше ела?
- Её нужно меньше кормить и больше доить!
А посмотрите,что в селах творится !
Про узких специалистов и не слышали)))
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А что это у нас села умирают? А что это молодежь бежит из сел?
А чтобы доехать до районной больницы,надо нанимать такси.
Комментарии к новости поступают с зарубежных серверов. Лично проверил.
23.09.2021 10:53
- гость -
1. Платите больше.
2. Избавьте от ненужных бумаг и отчетности.
3. Пересмотрите систему аттестации, а теперь уже и новомодной аккредитации медиков - дайте им вздохнуть свободно и работать с пациентами, а не всем этим прочим заниматься!
Вопросы есть, г. Попов?
Предлагаете многим людям отказаться от хороших денег к которым они привыкли, не для этого всё внедрялось. Узнайте у того же мед университета сколько центнеров бумаг отправляется в столицу для лицензирования. )))
А что вы к Попову - то прицепились? Про зарплаты не Попов решает, а в масштабе страны. Где он возьмёт деньги в отдельно взятом крае?,
23.09.2021 11:20
Попов
Хохлы опять подтачивают скрепы?
10:07
аплодирую лежа))))))
А что Вы все жалуетесь? Кушайте, не обляпайтесь!!!
23.09.2021 10:53
- гость -
1. Платите больше.
2. Избавьте от ненужных бумаг и отчетности.
3. Пересмотрите систему аттестации, а теперь уже и новомодной аккредитации медиков - дайте им вздохнуть свободно и работать с пациентами, а не всем этим прочим заниматься!
Вопросы есть, г. Попов?
Краткость сестра таланта!!! +++++++
В городах еще остались специалисты, а вот в районах совсем медицину уничтожили. Становиться страшно жить.
Прибавить зарплату и отказаться от набора часов для аккредитации, которая выматывает и эмоционально (на работе и так люди устают) и времени нет. Так как дома тоже есть чем заняться!
Один министр перед началом учебного года убежал в Москву. Этому нужно сделать то же самое, ничего он не исправит. Потому, что не будут работать медики за гроши. Еще перед назначением губернатор изучил край и сказал президенту: "Здесь некому учить и некому лечить". И "воз и ныне там"- он ничего не сделал за это время.. Пока губернатор не найдет деньги на нормальную зарплату учителям и врачам в крае деградация будет продолжатся.
23.09.2021 12:53
Наталья
Вот!!! Все правильно!!!
Оклады медиков Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" с последующими изменениями
Например оклады для профессиональной квалификационной группы "Врачи и провизоры" от 9070 до 12450 рублей!
Это не нормально!
Да, зарплаты выше но, это и работа на 1,5-2 ставки и дежурства и прочие, это превращается в потогонную систему при которой быстро происходит профессиональное выгорание и уж точно сказывается на качестве их работы!
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Врачей не хватает еще больше если учесть, что большинство работает не на одну ставку, то их не хватает еще больше!
Платная медицина предлагает зарплату как минимум не меньше, а чаше больше но, куда более спокойную, напряжённую работу с куда меньшей ответственностью!
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Не так давно лечился в двух больницах Барнаула в течении месяца, в обоих больницах один терапевт на все отделение, приходит на работу в 8 уходит не раньше 10-11 вечера не успевает даже выписки писать, в палату где 5-6 больных забегает раз в два дня на несколько секунд, более внимательно посмотрит если только дежурной медсестре пожалуешься на что-то!
Тем более, что есть стандарт лечения предписанный Фондом медицинского страхования, есть первоначально установленный диагноз, выписали пилюли и все, шаг право шаг в лево практически не возможен, лечат только по тому диагнозу по которому вы поступили!
Ещё 376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.
Правильно сделали. Ищите лохов в другом месте
23.09.2021 14:50
сто рублей
Ещё 376 врачей и 39 фельдшеров отработали положенные пять лет и уволились.
220 медиков с высшим образованием в итоге отказались работать на селе и вернули деньги назад.
Это село,батенька))) Проще вернуть миллион,чем работать в глуши.
Скоро и результаты программы "Земский учитель " увидим)))