Пожар произошёл в частном жилом доме в Барнауле

В Барнауле по адресу Рубцовская, 197, загорелся жилой дом, сообщает официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На место возгорания выехали звенья газодымозащитной службы. Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар удалось потушить за 30 минут. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Несмотря на сильное задымление, жителям дома удалось самостоятельно покинуть место пожара. Пострадавших нет.

Напомним, 15 сентября в Барнауле произошёл пожар на территории Алтайского шинного комбината. Из-за разлива трансформаторного масла площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Столб дыма, который поднялся от горящего масла, был виден из любой точки города.