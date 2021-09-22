Неверная трактовка. Власти объяснили повышение цен на тепло в Барнауле и Рубцовске

Управление по тарифам правительства Алтайского края прокомментировало пересмотр предельных цен на тепловую энергию в Барнауле и Рубцовске. Как объяснили в ведомстве, трактовать повышение цен на тепло сразу на 12% – некорректно, ведь по факту такую цену при расчётах применять не будут.

Согласно разъяснениям, которые попали в распоряжение редакции amic.ru, пересмотр ранее установленных предельных цен произвели согласно постановлению правительства РФ. Документ требует от местных властей не позднее 4 сентября 2021 года переустановить предельные цены на тепло в том случае, если ранее они были утверждены со снижением к прошлому году. В случае Барнаула и Рубцовска цены на второе полугодие изначально были установлены со снижением к первому полугодию 2021 года. При этом трактовать изменение цены как повышение на 12% некорректно, отмечают в ведомстве.

Сколько будут платить за тепло в Барнауле?

С 1 октября 2021 года большинство барнаульцев будут платить за отопление по цене, определённой соглашением АО "Барнаульская генерация" с мэрией города – 2105,44 рубля за Гкал. Рост составит всего 5,7% по сравнению с прошлым годом (1991,52 рубля) – это ниже, чем предельно допустимый.

Кроме того, в четырёх из 15 систем теплоснабжения краевой столицы ("Теплоснаб", "Авиапредприятие "Алтай", "Газтеплоснаб", "АлтайТеплоСнаб") цена для потребителей не изменится и останется на уровне 2020 года.

Сколько будут платить за тепло в Рубцовске?

В Рубцовске предельная цена на тепло в первом полугодии 2021 года составляла 2353,67 рубля за Гкал, а с 1 октября установится на уровне 2425,76 рубля. Однако рубцовчане тоже не будут оплачивать отопление и подогрев горячей воды по предельным ценам. Реальная оплата в предыдущем отопительном сезоне производилась по цене 2187,40 рубля, а с 1 октября она вырастет до 2266,43 рубля (на 79,03 рубля, или 3,6%), в соответствии с прогнозом инфляции на 2021 год.

Когда изменятся тарифы?

В управлении отметили, что новые цены на тепловую энергию будут применяться с момента вступления решения о пересмотре предельных цен в силу – с 1 октября 2021 года.

Напомним, ранее ряд СМИ написали о повышении предельных цен на тепловую энергию для жителей Барнаула и Рубцовска. При этом было указано, что с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882 до 2113 рублей, а в Рубцовске для клиентов Южной тепловой станции – с 2229,56 рубля до 2425,76 рубля.