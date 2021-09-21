Тепло в Барнауле может подорожать более чем на 10 процентов после выборов

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше. Решение управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов было опубликовано ещё 1 сентября, сообщает "Алтапресс".

Согласно решению управления по тарифам, с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882 до 2113 рублей. Предельная цена не является фиксированной – теплоснабжающая компания может установить более низкий тариф.

В Рубцовске предельная цена тепловой энергии ранее составляла 2229,56 рубля за гигакалорию. После пересмотра тарифов цена установилась на уровне 2425,76 рубля для клиентов Южной тепловой станции.