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Тепло в Барнауле может подорожать более чем на 10 процентов после выборов

, ИА "Амител"
Также тарифы увеличатся в Рубцовске
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше. Решение управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов было опубликовано ещё 1 сентября, сообщает "Алтапресс".

Согласно решению управления по тарифам, с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882  до 2113 рублей. Предельная цена не является фиксированной – теплоснабжающая компания может установить более низкий тариф.

В Рубцовске предельная цена тепловой энергии ранее составляла 2229,56 рубля за гигакалорию. После пересмотра тарифов цена установилась на уровне 2425,76 рубля для клиентов Южной тепловой станции.

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Комментарии

21.09.2021 12:50
Виктор

Я давно открыл: Если что-то плохое может случиться, то оно, скорее всего, случится. А что-то хорошее — не факт.

21.09.2021 12:50
- гость -

Не Может, а вырастет! Кто-то сомневается в аппетитах этих ... ненасытных?

21.09.2021 12:57
- гость -

В три руки уже доят

21.09.2021 12:57
- гость -

Сколько аналитиков и прочих бездельников сидит чтобы сообщить о подорожании.

21.09.2021 13:00
- гость -

ниччеудивительного

21.09.2021 13:07
гость

Вы сделали СВОЙ выбор 19 сентября. Теперь не только тепло подорожает.....
Такими темпами будем налог за воздух платить

21.09.2021 13:08
гость

Вы правда думаете, что мы сделали СВОЙ выбор? Насмешили!

21.09.2021 13:20
гость

21.09.2021 13:08
гость

Думаю большинство голосовало за НИХ...(теперь с нас все предвыборные затраты вытрясут)

21.09.2021 13:22
- гость -

21.09.2021 13:08
гость

Да мы так думаем.

21.09.2021 13:27
- гость -

ребятам надо просто фермы майнинговые отбить, выборы тут не причем

21.09.2021 13:29
гость

Рост тарифов- нам не привыкать. Только не понятно почему тарифы на ресурсы растут в 2 раза быстрее уровня официальной инфляции?

21.09.2021 13:34
Варфаламей

Что ни день то подорожание... В одном стабильность - зарплата не дорожает....

21.09.2021 13:37
- гость -

21.09.2021 13:34
Варфаламей
Вопросы Вашей зарплаты вы решайте с Вашим работодателем. Ни СГК, ни Сбербанк ни Томенко, никто не может ему казать чтоб он Вам больше платил, потому что он частный предприниматель.

21.09.2021 13:46
- гость -

они понимают, что это их последние выборы. теперь страну будут трясти по полной!!!

21.09.2021 13:53
- гость -

выборы закончились, пора повышать налоги и цены на все.

21.09.2021 14:38
М

Рост тарифов в России стабилен и ежегоден. Напоминание об этом без объяснения истинных причин еще одна капля в переполненный кувшин народного протеста ,ведущего к еще более худшему исходу для всех.
Постоянные тарифы может позволить себе суверенное государство либо с социалистической системой, либо с банковско-ростовщической системой но в статусе метрополии-хозяина, где можно печатать резервную валюту перекладывая инфляцию на страны - финансовые колонии.
Грубо говоря покрывая ростовщический пузырь они печатают деньги, а мы пашем.

21.09.2021 15:03
гость

Народ знает за кого он голосовал, а как всё подменили их власть имущие это уже другой вопрос.. В Москве из 15 округов в 11 округах по Умному голосованию, была победа с большим отрывом... ,. после введения более чем через сутки 2 млн. эл. голосования изменилось всё наоборот. (электронное сразу видно голосование, а не через сутки)Сейчас когда ЕР получила 315 голосов в Думе(парламентское большинство) остается только ждать дальнейших действий по принятию антинародных законов и действий власти

21.09.2021 15:08
- гость -

А вы как хотели, 10 тысяч которые кому то там выделили надо работающим людям отбивать теперь.

21.09.2021 15:49
гость

То есть по "распиаренной" сниженной с 01.07.2021 цене за гигу тепла мы ни разу не заплатим)))) Мы всем сказали, что понизили стоимость тепла, а по факту повысили более чем на 10%

21.09.2021 15:59
Fkt

Считаю что это справедливо. 10т.р. выданные до выборов надо собрать обратно. Скажем спасибо тем кто проголосовал за жуликов. Да они и сами почувствуют "заботу", только не поймут как это связано с их выбором.

21.09.2021 16:37
Гость

А как же закон регламентирующий подъем тарифов 2 раза в год? В январе и июле? А тут вне планово, с октября. Так можно?

21.09.2021 16:39
Гость


Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов . Тоже новость. Это что? Началось? Ждали 19 -го сентября?

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