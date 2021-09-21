Тепло в Барнауле может подорожать более чем на 10 процентов после выборов

С 1 октября жители Барнаула и Рубцовска будут платить за тепловую энергию больше. Решение управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов было опубликовано ещё 1 сентября, сообщает "Алтапресс".
Согласно решению управления по тарифам, с 1 октября предельная цена для Барнаульской генерации на тепловую энергию возрастёт на 12,3%: с 1882 до 2113 рублей. Предельная цена не является фиксированной – теплоснабжающая компания может установить более низкий тариф.
В Рубцовске предельная цена тепловой энергии ранее составляла 2229,56 рубля за гигакалорию. После пересмотра тарифов цена установилась на уровне 2425,76 рубля для клиентов Южной тепловой станции.
Комментарии
Я давно открыл: Если что-то плохое может случиться, то оно, скорее всего, случится. А что-то хорошее — не факт.
Не Может, а вырастет! Кто-то сомневается в аппетитах этих ... ненасытных?
В три руки уже доят
Сколько аналитиков и прочих бездельников сидит чтобы сообщить о подорожании.
ниччеудивительного
Вы сделали СВОЙ выбор 19 сентября. Теперь не только тепло подорожает.....
Такими темпами будем налог за воздух платить
Вы правда думаете, что мы сделали СВОЙ выбор? Насмешили!
21.09.2021 13:08
гость
Думаю большинство голосовало за НИХ...(теперь с нас все предвыборные затраты вытрясут)
21.09.2021 13:08
гость
Да мы так думаем.
ребятам надо просто фермы майнинговые отбить, выборы тут не причем
Рост тарифов- нам не привыкать. Только не понятно почему тарифы на ресурсы растут в 2 раза быстрее уровня официальной инфляции?
Что ни день то подорожание... В одном стабильность - зарплата не дорожает....
21.09.2021 13:34
Варфаламей
Вопросы Вашей зарплаты вы решайте с Вашим работодателем. Ни СГК, ни Сбербанк ни Томенко, никто не может ему казать чтоб он Вам больше платил, потому что он частный предприниматель.
они понимают, что это их последние выборы. теперь страну будут трясти по полной!!!
выборы закончились, пора повышать налоги и цены на все.
Рост тарифов в России стабилен и ежегоден. Напоминание об этом без объяснения истинных причин еще одна капля в переполненный кувшин народного протеста ,ведущего к еще более худшему исходу для всех.
Постоянные тарифы может позволить себе суверенное государство либо с социалистической системой, либо с банковско-ростовщической системой но в статусе метрополии-хозяина, где можно печатать резервную валюту перекладывая инфляцию на страны - финансовые колонии.
Грубо говоря покрывая ростовщический пузырь они печатают деньги, а мы пашем.
Народ знает за кого он голосовал, а как всё подменили их власть имущие это уже другой вопрос.. В Москве из 15 округов в 11 округах по Умному голосованию, была победа с большим отрывом... ,. после введения более чем через сутки 2 млн. эл. голосования изменилось всё наоборот. (электронное сразу видно голосование, а не через сутки)Сейчас когда ЕР получила 315 голосов в Думе(парламентское большинство) остается только ждать дальнейших действий по принятию антинародных законов и действий власти
А вы как хотели, 10 тысяч которые кому то там выделили надо работающим людям отбивать теперь.
То есть по "распиаренной" сниженной с 01.07.2021 цене за гигу тепла мы ни разу не заплатим)))) Мы всем сказали, что понизили стоимость тепла, а по факту повысили более чем на 10%
Считаю что это справедливо. 10т.р. выданные до выборов надо собрать обратно. Скажем спасибо тем кто проголосовал за жуликов. Да они и сами почувствуют "заботу", только не поймут как это связано с их выбором.
А как же закон регламентирующий подъем тарифов 2 раза в год? В январе и июле? А тут вне планово, с октября. Так можно?
Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов . Тоже новость. Это что? Началось? Ждали 19 -го сентября?