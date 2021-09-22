"Алтайская шпионка" Мария Бутина не прошла в Госдуму от ЕР в Кировской области

Уроженка Барнаула Мария Бутина не прошла в Госдуму по партийным спискам от "Единой России" в Кировской области. Как сообщает "Вятка-на-Сети", в регионе партию поддержали всего 29,54% избирателей, что оказалось одним из самых худших показателей по России.

Бутина шла в Госдуму как кандидат-списочник от "Единой России" и была под вторым номером после губернатора Кировской области Игоря Васильева. Предположительно, в случае успеха глава региона должен был отказаться от мандата, и тогда бы Бутина оказалась в нижней палате парламента.

Однако по результатам выборов ЕР осталась без мандатов по спискам. В Госдуму от региона удалось пройти лишь одномандатникам партии – Рахиму Азимову и Олегу Валенчуку.

При этом шанс попасть в Госдуму у "алтайской шпионки" ещё сохраняется – своё кресло в парламенте она может получить из другой региональной группы или федерального списка.

Напомним, уроженка Барнаула несколько лет назад стала фигуранткой "шпионского скандала". Её задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". В марте 2019 года приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США.

В начале 2021 года Мария заявляла, что может баллотироваться в Госдуму от Алтайского края, однако в результате предпочла выступить как кандидат в партийных списках "Единой России" по Кировской области.