"Алтайская шпионка" Мария Бутина не прошла в Госдуму от ЕР в Кировской области

Уроженка Барнаула Мария Бутина не прошла в Госдуму по партийным спискам от "Единой России" в Кировской области. Как сообщает "Вятка-на-Сети", в регионе партию поддержали всего 29,54% избирателей, что оказалось одним из самых худших показателей по России.
Бутина шла в Госдуму как кандидат-списочник от "Единой России" и была под вторым номером после губернатора Кировской области Игоря Васильева. Предположительно, в случае успеха глава региона должен был отказаться от мандата, и тогда бы Бутина оказалась в нижней палате парламента.
Однако по результатам выборов ЕР осталась без мандатов по спискам. В Госдуму от региона удалось пройти лишь одномандатникам партии – Рахиму Азимову и Олегу Валенчуку.
При этом шанс попасть в Госдуму у "алтайской шпионки" ещё сохраняется – своё кресло в парламенте она может получить из другой региональной группы или федерального списка.
Напомним, уроженка Барнаула несколько лет назад стала фигуранткой "шпионского скандала". Её задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за "сговор с целью незаконной работы на правительство России". В марте 2019 года приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США.
В начале 2021 года Мария заявляла, что может баллотироваться в Госдуму от Алтайского края, однако в результате предпочла выступить как кандидат в партийных списках "Единой России" по Кировской области.
Комментарии
Что ж она так за халявой ломится, совсем есть нечего?
Манюнь, не переживай - в Турции ждут
Ура !
И Слава Богу!
женчина с высокой социальной ответственностью.. ответственностью за престарелых американческих папиков
Ну и все, чемодан-вокзал-Алтайский край, и в М-РА на кассу!
Зачем ей в М-РА на кассу? Ей надобно в Косиху поднимать гостиничный бизнес, чтобы не страдала, что в тюрьме у Навального лучше.
23.09.2021 06:23
гость
Ну на билет до Косихи еще заработать надо
хоть эта не прошла