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Мэр Бийска и депутаты поругались, пока выясняли, из-за кого банкротятся городские МУП

, ИА "Амител"
Парламентарии обеспокоились финансовым состоянием водоканала и службы спасения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутаты Бийской городской Думы и мэр Александр Студеникин в ходе сентябрьского заседания устроили жаркий спор по поводу того, кто виноват в текущем финансовом состоянии муниципальных предприятий города. Как сообщает "Бийский рабочий", "жарко" в Гордуме стало, когда речь зашла о городском водоканале.

Весной стало известно, что МУП "Водоканал" потребовалось 100 млн рублей, чтобы рассчитаться с поставщиками – "Газпром межрегион Новосибирск", "Алтайкрайэнерго", "Росгазификация", "АлтайУголь" и другими. Своих денег у организации не было и она обратилась за факторинговыми услугами. Теперь долг будут выплачивать до апреля 2024 года.

При этом, по оценке председателя комитета Бийской гордумы по ЖКХ Евгения Беляева, город и без того много средств выделяет на предприятие – 19 млн рублей в 2020 году и 10 млн рублей в 2021-м году. Несмотря на это, общая кредиторская задолженность перешагнула за 200 млн рублей. Сам водоканал может получить деньги с потребителей, которые задолжали за услуги, однако дебиторская задолженность лишь продолжает расти – на 50% с января по май 2021 года.

Снижать затраты предприятия можно за счёт анализов хлора и флоакулянта, а вот о закупочных ценах на уголь пока никто речь не заводил.

"Расхождение нормативного и фактического потребления угля составило более 10 миллионов рублей. Администрация ссылается на пережоги, недожоги, влажность топлива. Но я к котельной тематике имею прямое отношение и могу говорить: это не является причиной таких колоссальных сумм", – заявил Беляев.

Странности депутаты увидели в ценах, по которым МУП закупал уголь для котельных, принятых организацией на обслуживание в 2017-2018 годах. Исходя из отчёта депутатского курса, средние цены на рынке на момент закупки угля составляли 1250 рублей за тонну, а город закупал уголь по цене 2240 рублей за тонну. Всего водоканал приобрёл более 70 тысяч тонн топлива.

Чиновники пояснили депутатам, что закупить уголь город может только через торги, а значит, тех, кто предложил бы меньшую стоимость, на аукционе просто не было. Кроме того, мэрия обратила внимание, что работа теплоснабжающего предприятия для водоканала – не по профилю, и это тоже посоветовали брать в расчёт.

После депутаты переключили внимание на финансовое состояние другого предприятия – Бийской службы спасения. При этом какие именно проблемы выражены в цифрах, на заседании думы пояснить не смогли. Обсуждение вновь поднял Беляев, который заявил, что по вопросу нет ни докладчика, ни свежего доклада, а потому ссылаться приходится на данные за май 2021 года.

В отчётах депутаты обнаружили сокращение обслуживаемых площадей предприятием. Если прежде это было 2,3 млн квадратных метров, то теперь лишь 800 тысяч.

В администрации отметили, что МУП, по сути, обслуживает интересы управляющих компаний как аварийная служба. При этом тарифы на услуги Бийской службы спасения не менялись ещё с 2014 года.

"Управляющие компании категорически отказываются принимать повышение тарифа МУП "Бийская служба спасения". А затраты за эти годы выросли – и на материалы, и на зарплаты сотрудников. То есть город оказывает услуги частным компаниям", – ответил на вопросы депутатов мэр Бийска Студеникин.

Сейчас же МУП обслуживает дома, которые находятся на непосредственном управлении. Таких домов около 300. Как отметили в администрации, в них работники Бийской службы спасения с начала недели запускают отопление.

При этом информации о финансовом состоянии службы не прозвучало, а интерес депутатов к организации городские власти сочли излишним.

"Перестаньте терроризировать муниципальное предприятие. Вы блокируете работу свой деятельностью. Мы только на вас работать должны? На ваши запросы? Муниципальное бюджетное учреждение нельзя обанкротить по закону", – сказал мэр.

В ответ депутаты вспомнили мэрии историю МУП "Бийское трамвайное управление", имущество которого, в том числе вагоны, подстанции, ремонтная база и сами пути, почти выставили на аукцион за 1,5 млрд рублей. В мэрии были уверены, что желающих купить его всё равно не найдётся, однако когда стало ясно, что через лазейку в законе выкупленные вагоны и рельсы могли пустить на лом, администрация согласилась на погашение долгов.

Напомним, инициатором дела о банкротстве бийского МУП стала Федеральная налоговая служба из-за долга в 78,2 миллиона рублей. ФНС направила иск ещё в июне 2017 года, но ввиду того, что ответчик оспаривал требования, арбитраж приостановил рассмотрение дела. Восстанавливать финансовое положение пришлось с помощью денег и местного, и регионального бюджетов.

"Администрация уже "слепила" одного банкрота. И входить в диалог с кредиторами трамвайного управления – с налоговой службой и энергопоставщиками – пришлось именно депутатам. Администрация отстранилась от этого вопроса. Поэтому мы хотим понимать ситуацию на водоканале и в Бийской службе спасения, – напомнили депутаты.

Администрация, в свою очередь, отвергла вину в банкротстве трамвайной системы города. По их словам, долги предприятия формировались задолго до образования нынешнего состава городских властей.

После череды упрёков между депутатами и властями в думе решили направить правоохранителям заключение Счётной палаты по МУП "Водоканал" и попросить ведомство провести такую же проверку в МУП "Бийская служба спасения".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.09.2021 08:01
- гость -

да по всей России каждый год бонкротят все МУПы ЖКУ, ибо воруют там как не в себя, обрая и население и местные бюджеты

23.09.2021 08:17
- гость -

Вчера украинский блогер Шарий опубликовал новый ролик" Откуда берутся тарифы на тепло?"В России,в частности в славном городе Барнауле,то же самое,тот же этап развития.
"Чёрные дыры",куда уходит прорва денег из местных бюджетов.А точнее,постоянное наглое разворовывание народных денег.

23.09.2021 09:35
Спартак

Ответственно заявляю, что 100% здесь "работа" чинуш из ФНС и их подконтрольных собак арбитражных управляющих. Их вообще не интересует тепло и вода в домах, школах, садиках, больницах... Их интересует одно: взыскать (налоги), наказать (всех) и посадить (для отчета).

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