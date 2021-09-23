Потребителей проблемной котельной в Барнауле переведут на теплоснабжение от ТЭЦ-3

В Барнауле замещают проблемную котельную на улице Никитина, на которую жаловались жильцы многоэтажек на Комсомольском. Об этом сообщает СГК.

Котельная отапливает пятиэтажный дом и два административных здания. При этом назвать её экологичной не получается: за 2020 год она выбросила в атмосферу 63 тонны загрязняющих веществ, из-за чего сажа летела в окна новостроек, а в округе стоял неприятный запах.

"Потребители котельной будут переведены на теплоснабжение от Барнаульской ТЭЦ-3. Для этого специалисты подрядной организации строят 720 метров теплосетей. Перевод планируется на ноябрь", – отметили в компании.

Отопительный сезон в Барнауле стартовал 21 сентября. В первый день к теплу подключили 737 многоквартирных домов.