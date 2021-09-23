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Потребителей проблемной котельной в Барнауле переведут на теплоснабжение от ТЭЦ-3

, ИА "Амител"
За 2020 год котельная на улице Никитина выбросила в атмосферу 63 тонны загрязняющих веществ
Фото: СГК

Фото: СГК

В Барнауле замещают проблемную котельную на улице Никитина, на которую жаловались жильцы многоэтажек на Комсомольском. Об этом сообщает СГК.

Котельная отапливает пятиэтажный дом и два административных здания. При этом назвать её экологичной не получается: за 2020 год она выбросила в атмосферу 63 тонны загрязняющих веществ, из-за чего сажа летела в окна новостроек, а в округе стоял неприятный запах.

"Потребители котельной будут переведены на теплоснабжение от Барнаульской ТЭЦ-3. Для этого специалисты подрядной организации строят 720 метров теплосетей. Перевод планируется на ноябрь", – отметили в компании.

Отопительный сезон в Барнауле стартовал 21 сентября. В первый день к теплу подключили 737 многоквартирных домов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.09.2021 12:30
Лесопатологи бьют в набат

Саму котельную сохранят? В качестве резервной. Чтобы если авария, то можно было запустить её и какое-то время продержаться автономно, пусть и выбросив в воздух сколько-то центнеров сажи

23.09.2021 15:37
житель барнаула

А мощности ТЭЦ-3 хватит? Или все будем закалятся? А платить по полной

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