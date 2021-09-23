Он не падал. Обслуживающая компания объяснила "падение" лифта в барнаульской многоэтажке

В компании "Лифтмонтаж-Сервис" объяснили, что произошло с лифтом в доме № 115 по улице Взлётной, 18. Эксперты пояснили порталу Altapress, что он не падал, как об этом писали в социальных сетях.

По словам специалистов, после того как на седьмом этаже из кабины вышли люди, она сделала резкий рывок вверх, но не падала. Монтажники уверены в том, что лифт просто не может упасть в шахту, поскольку его держат шесть стальных тросов. Кроме того, кабина оборудована устройствами для обеспечения безопасности пассажиров.

Представители компании "Лифтмонтаж-Сервис" заверили, что подобные ситуации являются штатными. Причиной подобного поведения мог стать мелкий мусор или камни, попавшие в шахту.

Напомним, 19 сентября в социальных сетях появилось сообщение о том, что в барнаульской многоэтажке рухнул лифт. Позднее жильцы дома уточнили, что кабина не упала, а резко поехала вверх.