Бастрыкин взял на контроль дело о гибели надышавшегося газом ребёнка в Алтайском крае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 10-летнего мальчика в Алтайском крае, который надышался газом и упал в заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, трагедия случилась днём 21 сентября в одном из сёл Мамонтовского района. Пятеро детей купили газовый баллончик в магазине и ушли в местную заброшку. Там 10-летний мальчик вдохнул газ, от чего ему стало плохо и он упал. Ребёнок скончался до приезда скорой. Уголовное дело тогда возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Кроме того, председатель СК обратил внимание на подобный инцидент, случившийся 22 сентября в Республике Хакасия. Тогда в Черногорске было найдено тело 13-летнего ребёнка, а рядом с ним – баллон с бытовым газом.
"Председатель СК России запросил у руководителей следственных управлений доклады о ходе расследования уголовных дел, поставив их на контроль в центральном аппарате СК", – говорится в сообщении.
Комментарии
Пятеро детей купили газовый баллончик в местном магазине и ушли в заброшенное здание
Тут не дело на контроль брать надо, а родителей этих детей.
23.09.2021 15:50
- гость -
У вас детства не было похоже.
Или на поводке содержали?
23.09.2021 16:00
Гость
А Вы в детстве только газ из баллончиков нюхали? Нам в детстве это и в голову не приходило! Мы понимали, что это опасно и вредно. Мы бы лучше этот баллончик в костре взорвали. Больше бы радости было!
Ну все, найдут владельца заброшенного здания и сделают "стрелочником"!
какое труднейшее дело раскроют...можно и орден получить..
а смысл какой? наказать того, кто продал этот баллончик? озолотился продавец на продаже этих баллонов? что он нарушил?
Мы бы лучше этот баллончик в костре....
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опасно, могло пальцы оторвать
Вменить штраф производителю газа!
23.09.2021 16:00
Гость
23.09.2021 15:50
- гость -
У вас детства не было похоже.
Детства нет у этих вот детей. А у одного уже и жизни нет.
Мы тоже взорвали бы