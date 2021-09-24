24 сентября пройдёт очередное заседание Барнаульской гордумы. Оно станет последним сразу для четырёх депутатов. Три единоросса и коммунистка сумели выиграть на выборах в Алтайское Заксобрание и вскоре переберутся в региональный парламент. Кто пойдёт на повышение и как изменится расклад сил в Барнаульской гордуме, читайте в материале amic.ru.

Единороссы – удачливые и не очень

Всего в БГД сейчас 40 депутатов. 31 из них представляет "Единую Россию", по 3 человека – КПРФ, ЛДПР и "Справедливую Россию".

На выборы в АКЗС заявились почти 20 человек, а ещё один депутат и вовсе претендовал на место в Госдуме. Пойти на повышение смогли Александр Локтев, Ксения Белоусова, Иван Нифонтов (все от ЕР) и Елена Хрусталёва (КПРФ). Вся эта четвёрка уже с октября будет заседать в стенах Парламентского центра.

Гораздо больше среди городских депутатов тех, кто потерпел неудачу, причём многие проиграли довольно неожиданно. Так, по одномандатным округам в АКЗС уступили своим оппонентам единороссы Александр Лисицын, Вячеслав Перерядов и Евгений Кулешов. В региональное Заксобрание шли по спискам ещё несколько представителей партии власти – Дмитрий Абалымов, Иван Огнев, Дмитрий Ильиных. Все они также остались не у дел, так как результаты терргрупп, куда они входили, оказались недостаточными для получения мандата.

А вот ещё один единоросс – Алексей Маликов – пытался пройти в краевой парламент от "Новых людей" как одномандатник. Однако его не зарегистрировал избирком, так как в подписных листах кандидата обнаружили слишком много брака.

Наконец, зампредседателя БГД Сергей Струченко боролся за кресло депутата Госдумы по Рубцовскому округу, но проиграл Марии Прусаковой из КПРФ.

Почему три места останутся пустыми

Пойти на повышение пробовали не только городские депутаты-единороссы. Так, от ЛДПР в Госдуму по Барнаульскому округу баллотировался Алексей Скосырский, однако показал только седьмой результат. Участвовали в выборах в АКЗС и справороссы Оксана Молодых и Алексей Якунин, но также безрезультатно.

Единственным представителем оппозиции, добившимся успеха, стала Елена Хрусталёва. Коммунистка выиграла в своём одномандатном округе (её соперником был единоросс Вячеслав Перерядов) и прошла в АКЗС. Поскольку в состав БГД она отобралась в 2017 году как кандидат-списочник, в ближайшее время в компартии должны решить, кому передать свободный мандат.

А вот трио единороссов (Локтев, Нифонтов, Белоусова) в 2017 году выиграли на округах. По закону, их места партия распределить не может, должны проводиться довыборы. Однако это правило действует, если до истечения срока полномочий городской думы оставалось бы ещё больше года. Поскольку очередные выборы состоятся уже в середине сентября 2022 года, три места в БГД останутся вакантными.

Комроссы и "Новые люди" войдут в будущую БГД?

На общий расклад в гордуме, где все эти годы доминирует ЕР, перестановки сильно не повлияют. Партия власти сохранит за собой 27 кресел, что достаточно для принятия любых решений, не прибегая к коалициям и договорённостям с оппозиционными фракциями.

Напомним, очередные выборы в БГД по графику должны пройти 11 сентября 2022 года. Половина представительного органа формируется по спискам (20 мест), другая половина – по округам.

Как говорят эксперты, есть шанс, что число фракций в БГД может увеличиться с четырёх до шести. "Неплохие стартовые возможности у комроссов и "Новых людей", тем более что им не надо собирать подписи. А вот "Яблоко", наоборот, должно позаботиться об автографах избирателей", – резюмировал политтехнолог Константин Лукин.