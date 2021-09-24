В Минтруде объяснили, почему власти не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам по причине недоработанности. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда, власти сочли документ непроработанным, однако от самой идеи не отказываются.

"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта", – говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, в законопроекте не было конкретных механизмов обеспечения обязательств перед пенсионерами. При этом власти ведут постоянную работу по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, а при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.

Напомним, что 23 сентября кабмин не стал принимать законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В заключении указано, что индексация потребует дополнительных расходов. Депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников они будут возмещаться.

Ранее правительство уже трижды отвергало подобные законопроекты – в 2017, 2019 и в 2020 годах.