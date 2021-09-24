В Минтруде объяснили, почему власти не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам по причине недоработанности. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Министерства труда, власти сочли документ непроработанным, однако от самой идеи не отказываются.
"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта", – говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметили в ведомстве, в законопроекте не было конкретных механизмов обеспечения обязательств перед пенсионерами. При этом власти ведут постоянную работу по анализу и совершенствованию форм социальной поддержки, а при необходимости вводятся дополнительные, адресные меры.
Напомним, что 23 сентября кабмин не стал принимать законопроект о полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам. В заключении указано, что индексация потребует дополнительных расходов. Депутаты в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указали, из каких источников они будут возмещаться.
Ранее правительство уже трижды отвергало подобные законопроекты – в 2017, 2019 и в 2020 годах.
Комментарии
Выборы прошли, получайте господа то за что голосовали.
Проект-то недоработан.Ох,как долго ещё предстоит над ним потрудиться...
Не те люди(человек) предложили законопроект , вот он и не доработан.
Работающие пенсионеры, имеющие два источника дохода, не самая незащищённая часть населения. Понятно, что всем хочется побольше, но нужно и берега видеть и прекратить ныть.
24.09.2021 08:47
- гость -
А ТЕ люди имеют мозги и не делают абсолютно популистских предложений, типа каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке. Если кто-то не повзрослел и до сих пор верит в сказки НЕ ТЕХ людей , жаль этих инфантилов.
24.09.2021 08:51 - гость -
Это они от избытка денег работают на пенсии!
Не знаю , вон Романенко хвастался диким количеством принятых законов, прям слезы от умиления шли. Тут же главное количество а не качество. Чего вы придираетесь теперь
Вчера Томенко не согласился, что в Алтайском крае много бедных. Оказывается зарплаты растут, жизнь дешевеет. А это просто неправильно бедных определили. При 20000 уже зажиточные!
Так там полно вечных проектов, который выдвигают, потом пиарят что партия ... молодцы за народ, потом этот законопроект умирает и через полгода-год его снова выдвигают, причем зачастую другая партия и все по кругу. В итоге изображение бурной деятельности и ноль толку
Теперь только к следующим выборам.
Про техосмотр тоже уже говорят, что отменять не собираются.
Без лоха и жизнь плоха))
24.09.2021 08:55
- гость -
Согласен!
Потому что буржуазный капитализм!
И всё! Других причин не ищите...
9:16
Светило и не видит свет в конце туннеля... А должно видеть?
Ну себе-то чиновники индексацию в несколько раз не забудут провести
Показался свет в конце тоннеля, вскоре выяснилось, что это поезд.
Ну да...паровоз на мизере.
А теперь все в обратную сторону ,выборы прошли и можно далее куралесить ,пока народ не поумнеет так и будем жить .
Минтруда и соцзащиты,как и все министерства,работает не на защиту интересов работающих граждан(хотя,вроде,логично исходя из названия),а на нелигитимную власть.Нет в России никаких ветвей власти.Что скажет плешивая бабка,сделают,придумав новый закон.
В Минтруде объяснили, почему власти не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам
Когда нет желания, ищут причины...
Поражаюсь комментаторам на Амике, в статье же все сказано русским по белому: отклонили этот законопроект, потому что в нем не указан источник средств на такую индексацию. ЛДПР как всегда занимается популизмом - ляпнули про индексацию, а где на неё деньги взять не сказали. Вы предложите механизм какой-то, у кого эти деньги забрать и почему.
24.09.2021 10:48
- гость -
Вам самому то не смешно?..
24.09.2021 10:48
- гость -
Поражаюсь комментаторам на Амике, в статье же все сказано русским по белому: отклонили этот законопроект, потому что в нем не указан источник средств на такую индексацию. ЛДПР как всегда занимается популизмом - ляпнули про индексацию, а где на неё деньги взять не сказали. Вы предложите механизм какой-то, у кого эти деньги забрать и почему.
А я поражаюсь этому коменту.Значит если пенс. не работает есть откуда взять финансы на индексацию..А как только он пошел работать и платить еще налоги, ой ,они исчезаю эти источники индексации
Да нет, все нормально. А то голова болела - вдруг проиндексируют. Куда деньги девать...
Мне стыдно, что я живу в такой стране. Песионеры работают не от хорошей жизни.