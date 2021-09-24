Житель Алтайского края попал под "уголовку" за убийство марала

В Чарышском районе полицейские задержали браконьера, перевозившего убитого марала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Помимо туши, у подозреваемого при себе было незарегистрированное ружьё, нож и боеприпасы. Разрешения на охоту при этом правоохранителям он не представил.

"Как удалось выяснить, житель Чарышского района поехал искать своих коров. Увидев марала вблизи села Большой Бащелак, он совершил незаконную охоту", – пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

Ранее в селе Костин Лог полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконной охоте на самку дикого кабана, ожидающую потомство.