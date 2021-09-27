Реконструкция краеведческого музея в Барнауле сорвалась из-за "бойкота" строителей

Реконструкция Алтайского краеведческого музея, которую запланировали на лето 2021 года, так и не началась. Аукцион по поиску подрядчика провалился, так как ни одна из алтайских строительных компаний не захотела браться за работы. Причина: стоимость контракта на реконструкцию не учитывала резкий рост цен на строительные материалы. Однако региональный Минстрой уже пересмотрел смету, повысил стоимость работ и готовится повторно искать компанию, которая всё-таки обновит музей.

Попытка № 2

Впервые о планах по реконструкции объекта заговорили ещё в 2019-м. Региональные власти рассчитывали, что строители приступят к работам уже в 2020-м, а сдадут объект в 2023-м, когда музею исполнится 200 лет (он основан в 1823 году). Однако подготовка документации затянулась: проект обновлённого музея проходил множество экспертиз.

Лишь весной 2021-го его представили на градсовете, а в июле объявили аукцион по поиску подрядчика, который должен выполнить реконструкцию. Стоимость работ оценили в 242,9 млн рублей. Но заявок на участие в торгах не поступило: компании опасались связываться с госконтрактами на фоне растущих цен на строительные материалы.

"Аукцион (в июле, – прим. ред.) не состоялся в связи с общей тенденцией на рынке строительных материалов не только Алтайского края, но и во всей России: увеличение цен на металл в три раза, на все остальные материалы в два раза. На сегодняшний момент сметы пересчитываются, всё в процессе. Надеемся, что в октябре будут повторные заявки. Работа не стоит: правительство края осознаёт важность и значимость данных объектов", – сообщила amic.ru директор краеведческого музея Наталья Вакалова.

В региональном Минстрое amic.ru подтвердили, что повторные торги действительно планируется провести в октябре. И стоимость реконструкции объекта уже пересчитали: она выросла почти на 25 млн рублей.

"На сегодняшний день повторно подготовлена заявка на проведение открытого конкурса в электронном виде на сумму 265,7 млн рублей. В настоящее время заявка проходит согласование в КГКУ "Центр государственных закупок Алтайского края". Планируемый срок размещения закупки – октябрь 2021 года", – сообщили в ведомстве.

Сейчас здание на ул. Ползунова, 46, продолжают готовить к предстоящим работам: сотрудники музея упаковывают и вывозят экспонаты. По словам Натальи Вакаловой, 90% ценных предметов транспортировали в другие здания.

"Музей продолжает и работу на двух площадках: администрация города на безвозмездной основе передала здание на Интернациональной, 118 /Красноармейский, 28, это "Усадьба Зубова" (бывший театр кукол "Сказка", – прим. ред.). В мае мы открыли экспозиции. Выставочная площадка на улице Ползунова, 28, которая с 2018 года принадлежит музею, также продолжает работу", – сообщила Вакалова.

Успеют ли отреставрировать музей к его 200-летию – пока неизвестно: всё будет зависеть от сроков, которые пропишут в повторном аукционе, и от их результатов. Если торги в очередной раз сорвутся, то есть опасение, что реконструкция объекта затянется.

Как изменится музей?

Согласно проекту реконструкции музея, который был разработан в 2020 году компанией "АМТ", у здания снесут часть аварийных пристроев и возведут новый корпус: так у объекта добавятся выставочные площади. "Сердце" комплекса – это основное здание музея, построенное из камня в первой половине XIX века. Его планируют восстановить, построить "зимний" вход с гардеробной в холле, кассой и подъёмником для маломобильных граждан.

На первом этаже музея запроектированы два зала, которые планируется использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором этаже авторы разместили залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Архитекторы сохранили у музея все элементы, которые относятся к предметам культурного наследия: деревянную лестницу на второй этаж, столетние витрины из бука и другие.

Кроме того, на территории культурного объекта должны появиться площадки для экскурсионных автобусов, музейных экспонатов и большая зелёная зона.

Что происходит с госстройками в Алтайском крае?

С начала 2021 года в регионе сорвалось несколько крупных аукционов по строительству социальных объектов. Нежелание подрядчиков работать на государственных стройках эксперты объясняли условиями сотрудничества.

Для возведения каждого объекта компания заключает контракт с государством (в нашем регионе его представляют Единый стройзаказчик капитального строительства Алтайского края и Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула).

В договоре указана сумма, которую государство выделяет на строительство объектов. Из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м.

Компании, которые работают на госстройках с прошлого года, вкладывали в объекты собственные средства: закон о торгах запрещает менять условия заключённых контрактов и увеличивать стоимость строительства. Весной подрядчики почти приостановили работы и предъявили правительству края ультиматум: или власти пересмотрят контракты, или компании бросят недостроенными школы, больницы и детсады.

В конце августа федеральный Минстрой разработал механизм, который позволяет повышать цены госконтрактов на 30%. 9 сентября аналогичный документ приняли уже и на региональном уровне. Однако алтайские компании уверены, что механизм несовершенный и не спасёт большинство компаний от банкротства.