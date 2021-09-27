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Реконструкция краеведческого музея в Барнауле сорвалась из-за "бойкота" строителей

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Сейчас региональный Минстрой готовится провести повторный аукцион по поиску подрядчика
Алтайский краеведческий музей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский краеведческий музей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Реконструкция Алтайского краеведческого музея, которую запланировали на лето 2021 года, так и не началась. Аукцион по поиску подрядчика провалился, так как ни одна из алтайских строительных компаний не захотела браться за работы. Причина: стоимость контракта на реконструкцию не учитывала резкий рост цен на строительные материалы. Однако региональный Минстрой уже пересмотрел смету, повысил стоимость работ и готовится повторно искать компанию, которая всё-таки обновит музей. 

Попытка № 2

Впервые о планах по реконструкции объекта заговорили ещё в 2019-м. Региональные власти рассчитывали, что строители приступят к работам уже в 2020-м, а сдадут объект в 2023-м, когда музею исполнится 200 лет (он основан в 1823 году). Однако подготовка документации затянулась: проект обновлённого музея проходил множество экспертиз.

Лишь весной 2021-го его представили на градсовете, а в июле объявили аукцион по поиску подрядчика, который должен выполнить реконструкцию. Стоимость работ оценили в 242,9 млн рублей. Но заявок на участие в торгах не поступило: компании опасались связываться с госконтрактами на фоне растущих цен на строительные материалы. 

"Аукцион (в июле, – прим. ред.) не состоялся в связи с общей тенденцией на рынке строительных материалов не только Алтайского края, но и во всей России: увеличение цен на металл в три раза, на все остальные материалы в два раза. На сегодняшний момент сметы пересчитываются, всё в процессе. Надеемся, что в октябре будут повторные заявки. Работа не стоит: правительство края осознаёт важность и значимость данных объектов", – сообщила amic.ru директор краеведческого музея Наталья Вакалова.

В региональном Минстрое amic.ru подтвердили, что повторные торги действительно планируется провести в октябре. И стоимость реконструкции объекта уже пересчитали: она выросла почти на 25 млн рублей. 

"На сегодняшний день повторно подготовлена заявка на проведение открытого конкурса в электронном виде на сумму 265,7 млн рублей. В настоящее время заявка проходит согласование в КГКУ "Центр государственных закупок Алтайского края". Планируемый срок размещения закупки – октябрь 2021 года", – сообщили в ведомстве. 

Сейчас здание на ул. Ползунова, 46, продолжают готовить к предстоящим работам: сотрудники музея упаковывают и вывозят экспонаты. По словам Натальи Вакаловой, 90% ценных предметов транспортировали в другие здания.

"Музей продолжает и работу на двух площадках: администрация города на безвозмездной основе передала здание на Интернациональной, 118 /Красноармейский, 28, это "Усадьба Зубова" (бывший театр кукол "Сказка", – прим. ред.). В мае мы открыли экспозиции. Выставочная площадка на улице Ползунова, 28, которая с 2018 года принадлежит музею, также продолжает работу", – сообщила Вакалова.

Успеют ли отреставрировать музей к его 200-летию – пока неизвестно: всё будет зависеть от сроков, которые пропишут в повторном аукционе, и от их результатов. Если торги в очередной раз сорвутся, то есть опасение, что реконструкция объекта затянется. 

Как изменится музей? 

Согласно проекту реконструкции музея, который был разработан в 2020 году компанией "АМТ", у здания снесут часть аварийных пристроев и возведут новый корпус: так у объекта добавятся выставочные площади. "Сердце" комплекса – это основное здание музея, построенное из камня в первой половине XIX века. Его планируют восстановить, построить "зимний" вход с гардеробной в холле, кассой и подъёмником для маломобильных граждан.

На первом этаже музея запроектированы два зала, которые планируется использовать для сменных выставок, и административные помещения. На втором этаже авторы разместили залы для экспозиций, небольшую зону для проведения вечеров или конференций. Архитекторы сохранили у музея все элементы, которые относятся к предметам культурного наследия: деревянную лестницу на второй этаж, столетние витрины из бука и другие.

Кроме того, на территории культурного объекта должны появиться площадки для экскурсионных автобусов, музейных экспонатов и большая зелёная зона.

Что происходит с госстройками в Алтайском крае? 

С начала 2021 года в регионе сорвалось несколько крупных аукционов по строительству социальных объектов. Нежелание подрядчиков работать на государственных стройках эксперты объясняли условиями сотрудничества.

Для возведения каждого объекта компания заключает контракт с государством (в нашем регионе его представляют Единый стройзаказчик капитального строительства Алтайского края и Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула).

В договоре указана сумма, которую государство выделяет на строительство объектов. Из-за роста цен на строительные материалы себестоимость работ за год выросла на 30-50%. Однако сумма контрактов в 2021 году осталась такой же, как и в 2020-м. 

Компании, которые работают на госстройках с прошлого года, вкладывали в объекты собственные средства: закон о торгах запрещает менять условия заключённых контрактов и увеличивать стоимость строительства. Весной подрядчики почти приостановили работы и предъявили правительству края ультиматум: или власти пересмотрят контракты, или компании бросят недостроенными школы, больницы и детсады.

В конце августа федеральный Минстрой разработал механизм, который позволяет повышать цены госконтрактов на 30%. 9 сентября аналогичный документ приняли уже и на региональном уровне. Однако алтайские компании уверены, что механизм несовершенный и не спасёт большинство компаний от банкротства.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.09.2021 07:57
- гость -

Как в Зимбабве - пока до магазина дошел - цены уже поднялись.

27.09.2021 08:11
- гость -

Если еще обратить внимание на сроки, за которые выполняются стройки и реконструкции за бюджетные деньги, то закрадывается сомнение, а не в доли ли заказчик???
Музей на пл. Октября уже скоро станет золотым за более чем десять лет реконструкции. Семь (!) километров трассы Барнаул - Бийск расширяют с весны. Старый мост реконструируют два года. Швы на мосту по ул. Мамонтова будут целый месяц ремонтировать... Можно еще много перечислять объектов, сроки выполнения которых очень и очень завышены! Да и правильно, зачем торопиться, когда можно потом еще выхватить бюджетных денег!!!

27.09.2021 08:23
Чучмек

27.09.2021 07:57
- гость -

А что, разве есть страны, где они не поднялись?

27.09.2021 08:30
- гость -

Обертку меняют, а наполнение будет обновлено или как в моем детстве, 40 лет назад, будут пыльные экспонаты.

27.09.2021 08:31
гость

А слабо долгострой лет на 8, как Художественный на пл.Октября замутить? И поднять стоимость реконструкции, по тому-же примеру, до мильярда?

27.09.2021 08:37
- гость -

27.09.2021 08:23 все страны, развивающиеся по социалистическому пути.

27.09.2021 09:08
- гость -

27.09.2021 08:37
Вы имеете ввиду КНДР или Венесуэлу?

27.09.2021 09:12
- гость -

Надо по году-два с мыслями собираться.
Бумажки должны отлежаться.
А как иначе?
Спешка нужна только при ловле блох.
Не выводите из зоны комфорта.
Авось само как-то утрясется

27.09.2021 09:58
Лесопатологи бьют в набат

27.09.2021 08:30
- гость -

Я тоже об этом думаю — чтобы реконструкция не оказалась только физической, надо переработать концепцию музея и учесть специфику современного посетителя

27.09.2021 10:54
Чучмек

Что есть специфика современного посетителя? Подавай ему феерические шоу?

27.09.2021 10:56
гость

Дом воинов интернационалистов на Комсомольском проспекте даже не планируют восстанавливать? Это военно-исторический отдел краеведческого музея. Пожар был в 2018 году или даже раньше. До сих пор не начали восстановление. Центр города, недалеко от краевой администрации. 200 лет музея планируют отметить. На руинах музея?

27.09.2021 11:05
гость

8:30 ...будут пыльные экспонаты

Экспонаты потому и пыльные, потому что они подлинные. Останки неандертальцев сохранились в пещерах Алтая благодаря наслоениям пыли. Музейная пыль сохраняет подлинники для потомков. Кому нужны пластиковые изделия - пусть идут в "Новэкс" .

27.09.2021 11:42
- гость -

А вот что бывает когда приходит крупная зарубежная сеть стройматериалов, демпингует цены, разоряет всех конкурентов и местных производителей, а потом подымает цены как ей вздумается. При этом находятся аборигены, которые визжат как оголтелые что государственное регулирование это зло ведущее к дефициту.....ну вобщем как иногда говорит господин Лавров ...
Госрегулирование могло бы не позволить разорить наши небольшие предприятия, оставить нашего производителя, и не дать задрать цены монополисту нечестно играющему на рынке, ведь денег европейцы печатают на много больше....
Однако имеем то что имеем. Видимо так умнее и лучше.

27.09.2021 12:51
- гость -

27.09.2021 11:42
Я вот не понимаю в квантовой физике и не лезу со своими "умными мыслями" в эту сферу. Это нормальная ситуация - чего-то не знать, в чем-то не разбираться.
Не нормально когда человек не понимает, но пытается сделать вид, что умный. Это я про вас - гость 27.09.2021 11:42

27.09.2021 13:14
Тт

Чинуши реально редкие ослы, на что они рассчитывают повысив смету на 10%, при росте цен на материалы в два раза, возможно они думают о том, что строители без зарплаты будут работать?

27.09.2021 13:20
гость

из-за "бойкота" строителей

Слово бойкот в кавычках, тем не менее заголовок намекает на то, что строители виноваты. Строители не будут участвовать в торгах по убыточному объекту. Ситуацию может разрулить только государство. Контракты нужно менять. Предусматривать изменение стоимости контракта, индексацию с учетом инфляции, авансовые платежи или промежуточные оплаты за уже выполненные работы. Или создавать государственные строительные организации по социальным объектам.

27.09.2021 13:21
- гость -

27.09.2021 12:51
- гость -
Я вот не понимаю в квантовой физике и не лезу

вы про мой конкретный пост сейчас пишете или про другое?
аргументов по тексту у вас не приведено, но погавкать на меня вы осмелились
не люблю пустобрехов

27.09.2021 13:28
- гость -

27.09.2021 12:51
- гость -
вот и не лезьте раз не понимаете
с чего вы взяли что можете давать свои советы другим и именно ваши советы правильные.
разве вы не за свободу слова?

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