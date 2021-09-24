В Тюмени школьный охранник набросился на детей с кулаками

Скандал с участием пожилого школьного охранника произошёл в Тюмени. Видеозапись инцидента распространяется в социальных сетях.

Потасовка случилась у школы № 92. Конфликт начался между школьниками, но вскоре в него вмешался охранник. Мужчина схватил одного из учеников и начал душить.

За мальчика попыталась вступиться девочка. Пожилой мужчина накинулся на неё и в ходе борьбы повалил на землю через бордюр.

По факту размещённой видеозаписи проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и дана правовая оценка произошедшего, сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области.