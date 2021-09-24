Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете 20 сентября, улучшилось. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, молодой человек пришёл в сознание.

По информации Telegram-канала Mash, у Бекмансурова амнезия. Стрелок заявляет, что ничего не помнит.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.