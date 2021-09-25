"Жить на два города". Прусакова останется главой алтайского КПРФ после перехода в Госдуму

Глава фракции КПРФ в АКЗС и руководитель комитета Алтайского края партии Мария Прусакова заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму. Об этом она сообщила в разговоре "Ъ-Сибирь".

"Я остаюсь первым секретарем, абсолютно ничего не меняется. Буду ездить на сессии, жить на два города. Госдума для меня только работа, жить я буду в Алтайском крае", – заявила парламентарий.

Прусакова отметила, что, предположительно, новым главой фракции КПРФ в региональном парламенте станет Александр Ткачёв. Он занимает должность секретаря по организационно-партийной работе в крайкоме партии.

Также коммунистка сообщила о планах крайкома выдвинуть Юрия Кропотина на должность председателя краевого парламента. По словам Прусаковой, "уровень его профессионализма и личных качеств соответствует статусу должности".

Напомним, официально кандидатура Ткачёва пока не утверждена однопартийцами, на этот счёт состоялись предварительные консультации с участием руководства крайкома, а также избранных депутатов. Ожидается, что решение объявят уже на следующей неделе.

Всего от КПРФ в состав парламента прошли 24 человека, 15 из них выиграли в округах, ещё 9 стали депутатами по партийному списку. Фракция КПРФ стала второй по численности в Заксобрании после ЕР (31 место).