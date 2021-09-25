"Жить на два города". Прусакова останется главой алтайского КПРФ после перехода в Госдуму

Глава фракции КПРФ в АКЗС и руководитель комитета Алтайского края партии Мария Прусакова заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму. Об этом она сообщила в разговоре "Ъ-Сибирь".
"Я остаюсь первым секретарем, абсолютно ничего не меняется. Буду ездить на сессии, жить на два города. Госдума для меня только работа, жить я буду в Алтайском крае", – заявила парламентарий.
Прусакова отметила, что, предположительно, новым главой фракции КПРФ в региональном парламенте станет Александр Ткачёв. Он занимает должность секретаря по организационно-партийной работе в крайкоме партии.
Также коммунистка сообщила о планах крайкома выдвинуть Юрия Кропотина на должность председателя краевого парламента. По словам Прусаковой, "уровень его профессионализма и личных качеств соответствует статусу должности".
Напомним, официально кандидатура Ткачёва пока не утверждена однопартийцами, на этот счёт состоялись предварительные консультации с участием руководства крайкома, а также избранных депутатов. Ожидается, что решение объявят уже на следующей неделе.
Всего от КПРФ в состав парламента прошли 24 человека, 15 из них выиграли в округах, ещё 9 стали депутатами по партийному списку. Фракция КПРФ стала второй по численности в Заксобрании после ЕР (31 место).
Комментарии
Молодец
да хоть бы они вообще на работу не ходили, какая разница
Олигарх Зюганов сколотил на коммунистических рефлексиях населения миллиарды долларов.
Эта на "коммунизме" сколотит для себя миллионы, а может даже сотни миллионов рублей.
Для нас не изменится вообще ничего.
Лишь станет ещё хуже.
Ждем результатов.
Маша, не бросайте только регион и избирателей. Мы Вас любим и верим
Не становитесь такой как Елыкомов, который по его же словам теперь живет на "океаническом лайнере" после прохождения в Думу. Не летайте бизнес-классом. Продолжайте общаться с людьми.. За это мы и ненавидим ЕР-за их оторванность от народа, за то, что их главная цель это ИХ сытая благополучная жизнь на халяву за счет бюджета, неуважение граждан.
я про нее слышал только когда были очередные выборы, да видел ее портрет
может кто-нибудь написать, чего заметного она сделала для Алтайского края?
Поздравляем! Всей семьёй голосовали за неё и коммунистов. Мария достойна быть депутатом, в отличии от недошпиёнки Бутиной, которая вопреки воли народа пролезла таки в ГД.
Мария Николаевна народный депутат!
13.19
Вам бы расширить свой угол зрения, так как он слишком узок, если кроме плакатов Вы больше ни на что не смотрите )
то есть нечего сказать, я так и думал
14.19
Вы реально верите, что кто то побежит искать для вас информацию?))
Надо- сами ищите.
По принципу "жду, когда мне принесут на блюдечке " смахивает на чиновника или недалёкого елросса.
Так называемые "коммунисты" лишь обеспечивают своим присутствием в буржуазно-воровской думе международную легимитизацию безнаказанно глумящегося над страной, превращённой в сырьевую колонию, бандитско-воровского диктаторского режима, тем самым поддерживая его существование и разграбление страны изнутри.
При этом они активно кормятся за счёт бюджета, становясь долларовыми миллионерами, старательно закрывая глаза на то, что фактическу отбирают деньги у беднейших слоёв населения и у смертельно больных детей, на лечение которых денег нет.
Будет неудивительно, если после неизбежного краха бандитского режима они будут признаны активными соучастниками разрушения страны изнутри со всеми вытекающими отсюда тяжкими уголовными последствиями для их дальнейшего существования.
нелюбимые елросы работают, да они и легко гуглятся, к ним вопросов нет
25.09.2021 14:01
гость
Поздравляем! Всей семьёй голосовали за неё и коммунистов. Мария достойна быть депутатом, в отличии от недошпиёнки Бутиной, которая вопреки воли народа пролезла таки в ГД.
Вы смеетесь? Она в слове "окно" делает три ошибки!!!!!!!
Много ли коммунистам дали многочисленные единороссы сделать? Все инициативы гасили, а сами пропихивали свои законы. То пенсионную реформу, то президента на пожизненный срок, то законы, лоббирующие интересы своего бизнеса.
Если федеральная власть перекроет финансирование региону в отместку за красные выборы, то в следующее голосование ни одного едроса не выберут