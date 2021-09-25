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"Жить на два города". Прусакова останется главой алтайского КПРФ после перехода в Госдуму

, ИА "Амител"
Как отметила парламентарий, жить она продолжит в Барнауле, а в Москву будет ездить на сессии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава фракции КПРФ в АКЗС и руководитель комитета Алтайского края партии Мария Прусакова заявила, что останется руководителем реготделения после перехода на работу в Госдуму. Об этом она сообщила в разговоре "Ъ-Сибирь".

"Я остаюсь первым секретарем, абсолютно ничего не меняется. Буду ездить на сессии, жить на два города. Госдума для меня только работа, жить я буду в Алтайском крае", – заявила парламентарий.

Прусакова отметила, что, предположительно, новым главой фракции КПРФ в региональном парламенте станет Александр Ткачёв. Он занимает должность секретаря по организационно-партийной работе в крайкоме партии.

Также коммунистка сообщила о планах крайкома выдвинуть Юрия Кропотина на должность председателя краевого парламента. По словам Прусаковой, "уровень его профессионализма и личных качеств соответствует статусу должности".

Напомним, официально кандидатура Ткачёва пока не утверждена однопартийцами, на этот счёт состоялись предварительные консультации с участием руководства крайкома, а также избранных депутатов. Ожидается, что решение объявят уже на следующей неделе.

Всего от КПРФ в состав парламента прошли 24 человека, 15 из них выиграли в округах, ещё 9 стали депутатами по партийному списку. Фракция КПРФ стала второй по численности в Заксобрании после ЕР (31 место).

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.09.2021 12:38
- гость -

Молодец

25.09.2021 12:39
гiсть

да хоть бы они вообще на работу не ходили, какая разница

25.09.2021 12:46
- гость -

Олигарх Зюганов сколотил на коммунистических рефлексиях населения миллиарды долларов.
Эта на "коммунизме" сколотит для себя миллионы, а может даже сотни миллионов рублей.
Для нас не изменится вообще ничего.
Лишь станет ещё хуже.

25.09.2021 13:01
житель села

Ждем результатов.

25.09.2021 13:13
- гость -

Маша, не бросайте только регион и избирателей. Мы Вас любим и верим

25.09.2021 13:16
- гость -

Не становитесь такой как Елыкомов, который по его же словам теперь живет на "океаническом лайнере" после прохождения в Думу. Не летайте бизнес-классом. Продолжайте общаться с людьми.. За это мы и ненавидим ЕР-за их оторванность от народа, за то, что их главная цель это ИХ сытая благополучная жизнь на халяву за счет бюджета, неуважение граждан.

25.09.2021 13:19
гiсть

я про нее слышал только когда были очередные выборы, да видел ее портрет
может кто-нибудь написать, чего заметного она сделала для Алтайского края?

25.09.2021 14:01
гость

Поздравляем! Всей семьёй голосовали за неё и коммунистов. Мария достойна быть депутатом, в отличии от недошпиёнки Бутиной, которая вопреки воли народа пролезла таки в ГД.

25.09.2021 14:13
Гость

Мария Николаевна народный депутат!

25.09.2021 14:14
Для гiстя

13.19
Вам бы расширить свой угол зрения, так как он слишком узок, если кроме плакатов Вы больше ни на что не смотрите )

25.09.2021 14:19
гiсть

то есть нечего сказать, я так и думал

25.09.2021 14:47
Ха ха ха))

14.19
Вы реально верите, что кто то побежит искать для вас информацию?))
Надо- сами ищите.
По принципу "жду, когда мне принесут на блюдечке " смахивает на чиновника или недалёкого елросса.

25.09.2021 15:06
- гость -

Так называемые "коммунисты" лишь обеспечивают своим присутствием в буржуазно-воровской думе международную легимитизацию безнаказанно глумящегося над страной, превращённой в сырьевую колонию, бандитско-воровского диктаторского режима, тем самым поддерживая его существование и разграбление страны изнутри.
При этом они активно кормятся за счёт бюджета, становясь долларовыми миллионерами, старательно закрывая глаза на то, что фактическу отбирают деньги у беднейших слоёв населения и у смертельно больных детей, на лечение которых денег нет.
Будет неудивительно, если после неизбежного краха бандитского режима они будут признаны активными соучастниками разрушения страны изнутри со всеми вытекающими отсюда тяжкими уголовными последствиями для их дальнейшего существования.

25.09.2021 15:39
гiсть

нелюбимые елросы работают, да они и легко гуглятся, к ним вопросов нет

25.09.2021 15:44
- гость -

25.09.2021 14:01
гость
Поздравляем! Всей семьёй голосовали за неё и коммунистов. Мария достойна быть депутатом, в отличии от недошпиёнки Бутиной, которая вопреки воли народа пролезла таки в ГД.


Вы смеетесь? Она в слове "окно" делает три ошибки!!!!!!!

25.09.2021 16:47
- гость -

Много ли коммунистам дали многочисленные единороссы сделать? Все инициативы гасили, а сами пропихивали свои законы. То пенсионную реформу, то президента на пожизненный срок, то законы, лоббирующие интересы своего бизнеса.

25.09.2021 16:50
- гость -

Если федеральная власть перекроет финансирование региону в отместку за красные выборы, то в следующее голосование ни одного едроса не выберут

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