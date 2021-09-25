Ещё 22 тысячи случаев COVID-19 зарегистрировали в России

За последние сутки в стране лабораторно подтвердили 22 041 случай COVID-19. Как сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 7 398 415.

Лидерство по приросту новых случаев занимает Москва (+3211), второе место – Санкт-Петербург (+1907), третье – Московская область (+1106). Алтайский край с 250 инфицированными занимает 23-е место по стране.

Скончались ещё 822 пациента с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 203 095 человек.

Из больниц выписали ещё 16 325 человек, всего за время пандемии выздоровели 6 590 933.

Напомним, 24 сентября в России зарегистрировали 828 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 – это новый антирекорд с начала пандемии в стране.