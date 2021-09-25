Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула

Серьёзное ДТП произошло в Барнауле на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. В результате аварии легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Снимки с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На фотографиях видно, что машина находится на тротуаре. На месте работают сотрудники ДПС и спасатели. Информация о пострадавших и причинах дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Напомним, 24 сентября в Барнауле две иномарки в результате ДТП вылетели с дороги и врезались в газетный киоск. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.