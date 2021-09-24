Две иномарки в Барнауле разнесли газетный киоск после аварии

В Барнауле две иномарки в результате вылетели с дороги и врезались в газетный киоск. Об этом сообщили подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".

"ДТП на Павловском тракте – Георгиева. Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись", – сказано в сообщении очевидцев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что в Славгороде пьяный безработный угнал автомобиль и попал на нём в ДТП. Об угоне припаркованной у дома "Нивы" в полицию заявил 31-летний местный житель.

Как установили полицейские, нетрезвый горожанин заприметил ВАЗ-2131 поздно вечером, когда возвращался домой. Машина была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил не терять времени и сел за руль.