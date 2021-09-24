Две иномарки в Барнауле разнесли газетный киоск после аварии

В Барнауле две иномарки в результате вылетели с дороги и врезались в газетный киоск. Об этом сообщили подписчики в сообществе "Инцидент Барнаул".
"ДТП на Павловском тракте – Георгиева. Два автомобиля не поделили дорогу и столкнулись", – сказано в сообщении очевидцев.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что в Славгороде пьяный безработный угнал автомобиль и попал на нём в ДТП. Об угоне припаркованной у дома "Нивы" в полицию заявил 31-летний местный житель.
Как установили полицейские, нетрезвый горожанин заприметил ВАЗ-2131 поздно вечером, когда возвращался домой. Машина была не заперта, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина решил не терять времени и сел за руль.
Комментарии
Газетный киоск? Кто и когда последний раз газету в руках держал? Не пора ли убрать эти ларьки с города?
Да-да, вообще всё убрать, что машины могли спокойно ездить и ни во что не врезаться. Заасфальтировать чистое поле. Если уж биться, то только между собой. А под полем подземный город для пешеходов.
не, киоск жаль. кроме газет там много чего интересного продается, игрушки для детей, например
да и вообще не понятно, что такое они там сотворили, чтобы вот так заехать....
Киоск виноват, а так бы дальше по пешеходному тротуару поехали и проблем нет, вообще весь город надо сделать для машин, а то одни помехи
Так после аварии или во время?
Киоск виноват, а так бы дальше по пешеходному тротуару поехали
Не переживайте. Далеко бы не уехали, там ещё один киоск, который таким пешеходам как Вы почему-то не мешает.
Не,продавцом в газетный киоск не пойду работать-ссыкотно!
Запретить газетные киоски! Срочно!!! А то понаставили.., понимаешь ли...
24.09.2021 13:38
Гость
Кстати, ни разу не встречал мужчину-киоскёра. Вообще ни одного. Хотя раньше бывали
24.09.2021 14:37
Лесопатологи бьют в набат
А точно Вы подметили... Я только сейчас обратил на это внимание!
24.09.2021 12:44
- гость -.... убрать эти ларьки С города?
Почему все двоечники судят о других по себе? Вы больше предпочитаете интернет, где собрание вам подобных пишет на олбанском языке, а проще говоря абсолютно безграмотно?
После "говоря" запятую потерял