Названа стоимость одного дня лечения пермского стрелка

Один день лечения Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), обошёлся почти в два миллиона рублей. Стоимость лечения раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным канала, студент находится в сознании, однако не может нормально разговаривать из-за трубки во рту. По этой причине допросить преступника следователи смогут лишь через несколько дней, предполагают врачи.

Сам Бекмансуров изредка обращается к докторам с просьбами: дать ему воды или повернуть на другой бок. Сейчас его состояние стабильно, но из-за тяжёлых травм не исключено появление осложнений.

Напомним, 20 сентября в Пермском госуниверситете произошла стрельба. От рук 18-летнего Тимура Бекмансурова, по данным на текущий момент, погибли шесть человек и 47 пострадали. Стрелок был ранен сотрудником ДПС.

Тимур на своей странице в соцсетях сообщил, что план атаки составлял давно. Он подчеркнул, что его действия не вызваны религиозными или политическими причинами, а произошедшее не является терактом.