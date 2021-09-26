Свыше 700 пожаров из-за неправильного использования печей произошло на Алтае с начала года

С начала 2021 года в Алтайском крае по причине неправильного использования печей произошло 719 пожаров. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщают, что это одна из самых распространённых причин пожаров в осенне-зимний период.

"Прежде чем топить печь, требуется её хорошо проверить и убедиться в её исправности. Если где-то будут обнаружены трещины или зазоры, их необходимо тщательно замазать. Любые трещинки могут быть лазейками для пламени и дыма. В течение всего отопительного периода печи и дымоходы необходимо чистить от сажи и копоти", – отметили спасатели.

Напомним, ранее в Барнауле загорелся частный жилой дом по адресу ул. Рубцовская, 197. Жильцы сумели самостоятельно покинуть помещение.