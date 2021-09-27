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Новости

На выходных в Алтайском крае жестоко убили нескольких собак

, ИА "Амител"
Некоторым животным отрубили лапы
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

За последние дни в Сети появилось сразу несколько сообщений от жителей Алтайского края, которые рассказали о жестоких убийствах собак. Некоторые из них не были бездомными и не нападали на людей, сообщает "Банкфакс"

Первая жалоба пришла от жительницы села Угловское, которая обнаружила неподалёку от дома двух застреленных собак – свою и чужую, у одной были отрублены лапы. 

"Ребёнок любил эту собаку, и вторая дочь была от неё без ума. А тут она пропала – мы её искали все. Потом дочь приходит со школы вся в слезах и говорит, что недалеко от дома лежит собака вся в крови, похожа на нашего Тобика. Я, конечно, побежала, но это была не наша собака, потом повернула голову и увидела нашу собаку, тогда сама заплакала", – рассказала женщина.

О похожем случае рассказала жительница села Санниково – сосед на глазах у детей застрелил их собаку. Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур, которые находились на свободном выгуле.

"Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку. Полицию сразу вызвали, ещё будет разговор с участковым. Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс", – говорит сельчанка.

Жительница Рубцовска также пожаловалась на собачий труп с отрубленными лапами в центре города, который она нашла возле мусорки. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

27.09.2021 11:05
Гость

неподалёку от дома
Значит бездомная,правильно сделали.
Жестоко убили? Подавайте в суд на местные власти-их работа гуманно убить.

27.09.2021 11:11
гость

Не собаки звери, а люди. звери.

27.09.2021 11:12
- гость -

Осспиди, как же раньше в деревнях люди жили?... В каждом дворе собака и все на свободном выгуле

27.09.2021 11:16
Гость

27.09.2021 11:12
- гость -
И периодически бригада проходила по деревне,которые не на привязи псины- стреляли. Красота!

27.09.2021 11:31
гiсть

причем связи между этими убийствами собак нет никакой, кроме способа

27.09.2021 11:33
Fkt

недавно из кустов на меня выскочила крупная собака без намордника, а за ней ее хозяйка. На мою претензию был ответ: "Она добрая и у нас не кусается". Ну и как с такими разговаривать?
За собаку без поводка и намордника должны быть боольшущие штрафы хозяевам, тогда любимцы не будут убивать курей, гадить на клумбах, пугать прохожих и пропадать без ведома хозяев.

27.09.2021 11:35
- гость -

Домашнее животное - держите дома/за забором!!!

27.09.2021 11:39
Гость

Вот у нас в садоводстве - посреди дороги всегда сидит ограмная собака. Идти боишься, а другой дороги нет. Сто раз говорила хозяину,чтоб держал её на участке. Он не понимает, собака, естественно тоже. Вот куплю балончик и брызну ей в морду. Может хоть так хозяин поймёт...

27.09.2021 11:40
- гость -

Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур, которые находились на свободном выгуле.

собака, как я понимаю, тоже была на свободном выгуле...

27.09.2021 11:45
krash

А что Ваша собака делала НЕПОДАЛЕКУ от дома? Следить нужно.
Вот такие собаки бегают, рано или поздно кусают детей. И не надо говорить "наша не кусается, она не такая" - они такие. это зверь. И что у зверя на уме - нам не узнать. есть правила выгула - выгуливайте. Хотели по легкому отделаться, отпустили псинку и пусть сама бегает? - получили результат. Чего ожидали? С лапами конечно перебор, но я ПРОТИВ бродячих собак и безответственных собаководов.
Не можешь содержать - не заводи. Завел - будь добр выгуливай по правилам.

27.09.2021 11:54
гость

У нас забор ставить обязаловки нет. А если свободно гуляющие зайдут на мой участок, мне их прийдется удерживать, до прибытия хозяев и уже с ними учинять разборки, зодно участкового позвать ! Штраф за свободно шатающихся животных никто не отменял!

27.09.2021 11:56
Читатель гостю

Надо на суд пожать на того, кто это жестокое садисткое убийство совершил и на тех, кто потакает эито. Вы живете в 21 веке, а рассуждаете и поступаете как первобытные люди. Вам что некуда агрессию девать? Из-за какихх-то кур убить собаку . Надо быть психом. А за каким этих кур выпускает? Не нравятся, что собаки гуляют, так многим не нравятся. что куры ходят и гадят где попало. Изверги люди. На глазах у детей убить их любимицу. Под суд в тюрьму отдать этого мужика. Пусть снится ему эти собаки. Отобрать ружье. На каком основании оно у него? Если псих. Посадить в тюрьму. Люди озверели. Больные, пситхи. Надо не собак бездомных бояться, а вот таких садистов и убийц.

27.09.2021 12:10
ольга

гостя надо в психиатрическую больницу направить, тот кто убивает собак, кошек также легко убьёт и человека.

27.09.2021 12:14
- гость -

27.09.2021 11:56

Т.е. собака убила кур - это нормально, а убили собаку - не нормально? и где критерий кого можно убить ,а кого нет? Корову или свинью убить - это нормально или садизм?

27.09.2021 12:30
Бапппка

что у зверя на уме - нам не узнать.

Вот уж точно! Всегда говорила. Все деревенские - ЗВЕРИ! У них одно отношение к животным: вырастить, убить и сожрать! Не собак отстреливать надо!

27.09.2021 12:37
- гость -

Вот куплю балончик и брызну ей в морду.

Раньше говорили, что не действует на них баллончик, даже наоборот.

Из-за какихх-то кур убить собаку

Какую-то собаку из-за любимых кур. Ребенок плачет, скучает.

27.09.2021 12:38
- гость -

и где критерий кого можно убить ,а кого нет?

Во Вьетнаме в горных районах если задавил курицу - сама дура, выбежала куда нельзя. Если свинью - преступление, большой штраф.

27.09.2021 12:41
- гость -

Собака убила кур-это инстинкт. Это была хаски. А человек убил собаку- это психически неадекватный зверь. В следующий раз человек его курицу поймает- он и его застрелит. А что, поймал же его курицу-почему нет.

27.09.2021 12:50
- гость -

у некоторых собак мозгов не больше ,чем у куриц

27.09.2021 12:53
Гость

27.09.2021 12:37
- гость -
И яиц они больше не снесут! Никогдааа!!!!

27.09.2021 12:59
Гость

Собака убила кур-это инстинкт. Это была хаски. А человек убил собаку- это психически неадекватный зверь.
Если так глубоко копаете,то и у человека инстинкт,он тоже хищник. Вы не знали?
Давайте тогда свинью священным животным объявим,у неё днк на 97% совпадает с человеком.
И обезьян из зоопарков освободим-они вообще ближайшие наши родственники,просто работать ленились.

27.09.2021 13:01
- гость -

Вчера ехал на велосипеде по Калинина, где-то в районе Трансмаша выскочила стая собак голов в 8-10, лаяли, скалили зубы, преследовали метров 200. Хорошо я не боюсь, а кто то мог бы и под колеса проезжающего транспорта попасть. Как там люди пешком ходят - не представляю.

27.09.2021 13:10
Гость

27.09.2021 13:01
- гость -
"Это они с вами так играли"(зоошиза)

27.09.2021 13:23
гiсть

вообще-то нормальные собаки велосипедиста должны покусать)

27.09.2021 13:24
Гость

27.09.2021 13:23
гiсть
Всё верно,чего он ногами дрыгает?

27.09.2021 13:28
- гость -

вот курицы на меня ни разу не нападали, в отличие от собак

27.09.2021 13:47
- гость -

Всё правильно сделал. Зато дети теперь лучше понимают, что нельзя хулиганить, нельзя брать и портить чужое. Вырастут спокойными и ответственными.
А если бы эта собака детей разорвала??? Почувствовала кровь, безнаказанность, охотничий азарт. За куриц не последовало бы наказания - легко могла детей загрызть, не этих, так других. Правильно вовремя её остановили. Не допустили трагедию.

27.09.2021 13:49
Митенька ржевский

В 99% случаев собака получает то, о чём побеспокоился её хозяин.
Есть нормальные хозяева, побеспокоившиеся о безопасности своего питомца- ОКД, поводок, намордник. А есть безответственные инфантильные олигофрены, заводящие хаски и списывающие её невоспитанность на "инстинкты". Так что собачке не повезло, её хозяева не побеспокоились о её будущем. То же самое и с хозяевами Тобика. Сами отпустили пса в пампасы, а потом удивляются...

27.09.2021 13:51
Митенька ржевский

И да, вот ещё что- ружьишко придётся сдать, стрельба в границах поселений запрещена... Так что дядя наказал себя сам, вступившись за уже мёртвых кур.

27.09.2021 14:33
krash

собаки, куры.....психи, не психи...народ вы о чем?
Те, кто заботится о своих питомцах - у них здоровые ухоженные, ЖИВЫЕ питомцы.
А раз бросили на произвол, теперь не надо искать виноватых.

А теперь посмотрите на ситуацию с другой сторны, если эта собака напала бы на ребенка, а уже были такие случаи и новости....сразу автоматически собака становится агрессором и ее нужно усыплять? Или всетаки нет?

Вы в ответе за тех, кого приручили. Вы и ни кто другой, если прозевали - потеряли любимца - Вы и только Вы виноваты в этом.

27.09.2021 14:58
УК РФ

Ответственность за жесткое обращение с животными предусмотрена ст.245. Действия мужика застрелившего собаку за куриц подпадают под эту статью.

27.09.2021 15:08
- гость -

Если я потравил крыс или мышей вредителей - это попадает под статью 245? Я ведь из корыстных побуждений их потравил, чтобы они не жрали мой урожай. Или нет? А чем соседская собака-вредитель, которая убивает моих кур отличается? Где та грань, где еще можно, а где уже нельзя?

27.09.2021 15:35
- гость -

27.09.2021 11:39
Вот куплю балончик и брызну ей в морду.
--------------------
Купите колбаски на 100 рублей, собака вас еше и охранять будет. Балончик 300 рублей стоит.

27.09.2021 16:04
тю!

у некоторых собак мозгов не больше ,чем у куриц

У некоторых "людей" мозгов не больше, чем у собак!!!!!!

27.09.2021 16:25
УК РФ

Всем кто задаёт вопрос про грань дозволенного. Комментарии к статье 245, УК РФ https://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-9/gl-25/st-245-uk-rf

27.09.2021 17:00
Юс

Как говорит один мой товарищ: - Я про себя-то не могу сказать, укушу кого-нибудь или нет, а они про собаку)))

27.09.2021 17:30
- гость -

27.09.2021 16:04
тю!
у некоторых собак мозгов не больше ,чем у куриц

У некоторых "людей" мозгов не больше, чем у собак!!!!!!
----------
Раз умудрился родиться человеком, а не собакой, значит всё-таки мозгов побольше

27.09.2021 17:45
- гость -

27.09.2021 15:35
- гость -

Купите колбаски на 100 рублей, собака вас еше и охранять будет. Балончик 300 рублей стоит.
-----------
Дурацкий совет. Его охранять будет, другого покусает. Еще и плодиться начнет. Не должно быть бродячих собак вообще.

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