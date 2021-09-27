На выходных в Алтайском крае жестоко убили нескольких собак

За последние дни в Сети появилось сразу несколько сообщений от жителей Алтайского края, которые рассказали о жестоких убийствах собак. Некоторые из них не были бездомными и не нападали на людей, сообщает "Банкфакс".

Первая жалоба пришла от жительницы села Угловское, которая обнаружила неподалёку от дома двух застреленных собак – свою и чужую, у одной были отрублены лапы.

"Ребёнок любил эту собаку, и вторая дочь была от неё без ума. А тут она пропала – мы её искали все. Потом дочь приходит со школы вся в слезах и говорит, что недалеко от дома лежит собака вся в крови, похожа на нашего Тобика. Я, конечно, побежала, но это была не наша собака, потом повернула голову и увидела нашу собаку, тогда сама заплакала", – рассказала женщина.

О похожем случае рассказала жительница села Санниково – сосед на глазах у детей застрелил их собаку. Поводом для конфликта стала смерть нескольких кур, которые находились на свободном выгуле.

"Возместить ущерб мы были бы не против, но сосед был просто в ярости и убил нашу собаку. Полицию сразу вызвали, ещё будет разговор с участковым. Как нам теперь пережить это всё, у детей истерика и стресс", – говорит сельчанка.

Жительница Рубцовска также пожаловалась на собачий труп с отрубленными лапами в центре города, который она нашла возле мусорки.