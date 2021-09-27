В России начнутся испытания новой вакцины от коронавируса

Минздрав выдал разрешение на старт клинических испытаний вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Как следует из данных государственного реестра, первая и вторая фазы исследований пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года.

Препарат создала компания "Институт стволовых клеток человека". В испытаниях примут участие Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины". Препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не заражают млекопитающих.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: одобренный в 70 странах "Спутник V", а также "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-H".