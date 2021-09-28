Думают, что боги. Директор "Тандыр № 1" об атаке "Мужского государства" и своих извинениях

Барнаульская сеть ресторанов мультикультурной кухни "Тандыр № 1" 28 сентября опубликовала у себя в Instagram извинения за то, что "задела русскую нацию" рекламным постом с участием темнокожих. Днём ранее работу компании "парализовали" сторонники движения "Мужское государство". Лидер сообщества решил, что фотосессии с темнокожими оскорбляют русский народ, и призвал последователей всеми силами парализовать работу "Тандыра".
Директор сети Мартин Оруджян объяснил amic.ru: "идти на поводу у непонятных людей" не хотел до последнего, но вынужден был извиниться, чтобы спасти от убытков своих партнёров. Предприниматель рассказал, что думает о "Мужском государстве", какой ущерб понесло предприятие, и объяснил, считает ли рекламу с участием темнокожих оскорбительной.
Террор с доставкой
Скандальный пост в Instagram "Тандыр № 1" появился ещё в конце августа. Публикация сопровождалась фотографиями темнокожих, которые позируют с продукцией от барнаульской сети. По словам Оруджяна, никто на предприятии не увидел в рекламной кампании с участием темнокожих ничего вызывающего. Сеть позиционирует свою кухню как мультикультурную, а потому привлекает к фотосессиям людей самых разных национальностей.
"Наш слоган – "мультикультурная кухня" – никого не оскорбляет. Россия – многонациональная страна. Какая разница, какой человек нации, расы или вероисповедания. Мы никого не разделяем. Поэтому посчитали нужным сделать красивую рекламу, которая вписывается в нашу политику", – объяснил директор.
Но далеко не все такую "мультикультурность" одобрили. Сторонники незарегистрированного интернет-движения "Мужское государство", которое славится своими праворадикальными идеями, почти сразу начали угрожать, рассказал предприниматель.
"Они уже не первую сеть так терроризируют. Писали нам, чтобы убрали темнокожих. И угрожали, что будут мешать нашей работе, парализуют службу доставки и так далее. Но мы ничего убирать не стали. Мы не нацисты", – настаивает Оруджян.
В конце сентября атаки стали массовыми. Причиной послужил пост лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова в Telegram.
"Вы либо удаляете все посты с [представителями негроидной расы] и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма, где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате", – обратился он к сторонникам.
По словам Оруджяна, самым кошмарным днём для сети стало 27 сентября. Активисты взломали почту компании, атаковали сайт и парализовали работу доставки.
"Они заблокировали наш сервер. Программистам понадобилось время, чтобы всё восстановить. И вместе с этим по всей сети активисты стали массово заказывать еду с доставкой. Курьер приезжает по адресу, а дверь никто не открывает. В итоге нам пришлось просто выбросить еды на десятки тысяч рублей", – рассказывает Оруджян.
По его подсчетам, только на доставке "в никуда" компания потеряла больше 30 тысяч рублей за один вечер. А прибыль, которую "Тандыр № 1" недополучил из-за неработающего сайта, даже невозможно подсчитать.
"Спасаю тех, у кого семьи и кредиты"
Предприниматель признаёт: недооценил, насколько слаженно действуют последователи "Мужского государства". Но даже с началом массовых атак Оруджян и не думал извиняться. Сдаться он решил, когда понял: у партнёров, которые вообще не имеют отношения к рекламе, может рухнуть весь бизнес.
"У нас есть партнёры – небольшие предприниматели, которые работают по франшизе. Представьте, у человека всего один ресторан. При этом семью нужно кормить, кредиты. Я пытался до последнего настаивать, что на поводу у непонятных людей идти не буду. Тем более я в своей правоте уверен. Да и все адекватные люди, думаю, тоже. Но когда увидел, что мои партнёры теряют тысячи рублей прибыли, сдался и согласился на пост с извинениями", – объяснил Оруджян.
Бизнесмен подчёркивает, что от своей позиции не отказывается: реклама никого не оскорбляет и никаких законов не нарушает. Пост с извинениями сеть опубликовала только для того, чтобы продолжить спокойно работу.
"Возомнили себя богами"
Оруджян уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те нашли и наказали нападавших. Но в полиции, по его словам, разводят руками: злоумышленников ищут уже даже на федеральном уровне, но пока безуспешно. Предприниматель уверен: стране нужны новые законы, чтобы защитить бизнес от "онлайн-терроризма".
"Это ненормально, что в XXI веке бизнес подвергается таким атакам. Мы не нарушили никаких законов. Если человек не согласен с нашей политикой – он может просто не пользоваться нашими услугами. Но намеренно наносить ущерб – это разве адекватно? Сторонники "Мужского государства" – в основном молодёжь. Они уже возомнили себя богами: добиваются извинений от компаний. Но они же просто стадо. Им лидер сказал травить нас, они и травят. А сами не понимают, что делают. Это очень опасно для общества. Сегодня они требуют рекламу удалить, а завтра им станет этого мало и они потребуют чего-то ещё. Без каких-либо законных оснований", – считает директор "Тандыр № 1".
По словам Оруджяна, большинство сторонников, которые приняли участие в атаке на "Тандыр № 1", даже не живут в Барнауле. Более того, многие из них вообще ведут свою деятельность из Польши, Украины и других стран.
"Хайпанули хорошо"
Директор барнаульской сети менять свою "мультикультурную" рекламную политику не намерен. Но заметил, что на какое-то время компания откажется от "провокационных" фотосессий. А в скандале Оруджян даже видит некоторые плюсы.
"Хайпанули мы, конечно, хорошо. Про нас теперь пишут все. Вижу в этом определённый позитив. Мы же со своей стороны и дальше будем позиционировать себя как сеть ресторанов мультикультурной кухни. Зачем нам делиться на расы и нации? Везде есть плохие и хорошие люди. Мы работаем для всех и рады всем. И подчёркиваем это в своей рекламе", – рассказал предприниматель.
По его словам, защитить бизнес от нападок "Мужского государства" можно введением обязательной предоплаты для доставки. Но на данный момент не все, кто работает с "Тандыр № 1" по франшизе, могут себе это позволить. А потому сеть остаётся уязвимой для атак активистов.
Тем временем лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков уже обратился в Telegram к своим последователям с просьбой оставить барнаульскую компанию в покое.
"Соратники вы молодцы, что отстаиваете интересы нашего народа! Дальше больше! Главное не сдаваться и не отступать! Я и вы будете биться до последнего за свою страну!" — написал он в своем канале. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)
Не первые и не последние
Незарегистрированное движение "Мужское государство" уже не первый год известно в России скандальными акциями. Сторонники сообщества называют свою идеологию "национал-патриархат", которое подразумевает главенство мужчин над женщинами и радикальные правые идеи. Основателем и лидером движения является фитнес-тренер из Подмосковья Владислав Поздняков.
Уже около пяти лет последователи "Мужского государства" занимаются интернет-травлей женщин представителей ЛГБТ-сообщества и женщин, которые живут не так, как "велит" идеология сообщества. А в 2021 году движение активно взялось за компании. Основатель сообщества решил, что наибольшую угрозу для национальной безопасности представляют службы доставки еды.
Так, летом 2021 года Владислав Поздняков организовал травлю крупных федеральных сетей доставки "Ёбидоёби" и "Тануки". Он точно так же (как и от "Тандыра") потребовал от компаний удалить все посты с фотографиями темнокожих и извиниться перед русской нацией. Сторонники же принялись всеми способами мешать работе предприятий.
В итоге в "Ёбидоёби" решили остановить войну: удалили весь контент и опубликовали извинения. В "Тануки", напротив, решили стоять на своём. Компания сохранила весь "скандальный" контент, а службу доставки перевела на работу по предоплате. Директор сети Станислав Колосков заявил журналистам, что "Тануки" и дальше будет публиковать фотографии "разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций". Он потребовал от Павла Дурова заблокировать Telegram-канал, в котором лидер "Мужского государства" организует травлю.
За время существования "Мужского государства" несколько его сторонников получили реальные сроки за экстремизм. Сам Поздняков в 2018 году был осуждён условно за разжигание ненависти и вражды к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). Сейчас, по данным СМИ, блогер живёт за границей.
Комментарии
"фотосессии с темнокожими оскорбляют русский народ"
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А кто выдал этому ушлёпку мандат на вещание от лица всего русского народа?
"Мужское государство", "Исламское государство", "я убил в себе государство" (с)...
ФСБ - вы где, ау?
Хотя бы Управление «К» МВД
У вас под носом бандиты с идеологией - почти террористы орудуют.
Мужское государство - фашисты что-ли или террористы?
13:47, они же на "режим" не покушаются. Наоборот, могут быть даже полезны при случае, когда понадобится какую-нибудь гадость сделать чужими руками.
А где всякие Бастрыкины и ФСБ и миллионы бездельников в погонах. Или они только для защиты Режыма и отжатия прибыльных бизнесов?
28.09.2021 13:55
Павсекакий
Ну так-то на их главнюка вполне себе уголовка была (и не только на него одного, кстати), и он дунул за границу, оттуда вещает. Но вообще такие воззрения государством скорее поощряются, можно же всяким деятелям РПЦ говорить о том, что женщин нужно бить, быть ВИЧ-диссидентами, антипрививочниками и т.д.
Я буду голосовать рублём-в эти забегаловки, ни ногой.
как интересно, об оскорблении русских людей и традиционных ценностей рассуждает гей-метис. какая это серия "Черного зеркала"?
Почему негры-то? Сделали бы рекламу с одним из многочисленных народов России.
Прям благодетель! Противно! Как же, за партнеров он переживает... За свою прибыль от франшизы он переживает и за убытки СВОИ!
Согласен негры лишние у нас своих народов хватает
Этот Тандыр - тошниловка.
интересно, у адептов этого МГ (идиотское название-то какое) что-нибудь кроме каши в голове есть? Так и вижу горстку прыщавых пацанят, самоутверждающихся такими акциями.
я читаю бред в 21веке
думаю кому-то из органов очень нужны такие люди, поэтому их не закрывают
создай или напиши группу с другой фамилией тутже налетят орлы
Ту Фкт и Какий
Вам русским по белому написано в статье, что:
а) главарь этой шайке скрывается за границей
б) звонки и заказы в рамках компании травли совершались не барнаульцами, а из Польши и Украины.
Самое поганое, что у находится масса людей, своей головой не думающих, которым этот защекан подкинул идею в их пустую бошку, и эти новопреставившиеся теперь будут, думая, что это их идея, этот бред защищать и отстаивать.... а ведь это нацизм чистой воды, товарищи.
И чему удивляться? Если государство не будет защищать государствообразующий народ - то найдутся вот такие защитники. А что касается мультикультурализма, то это вообще России не нужно - достаточно посмотреть на плоды этой политики на Западе. Не от большого ума владелец бизнеса выкидывает такие лозунги.
28.09.2021 14:38
- гость -
***
Если ты такой умный, открой сеть пельменных, блинных, или каких там исконно-русские забегаловки были и конкурируй с пиццериями, шаурмичными, фалафельными, хумусериями и прочими узбекско-уйгурскими кухнями. После чего можешь осторожно начать рассуждать о том, что надо, а что нет, и то только в отношении себя лично.
А что человек с фамилией Оруджян делает в Барнауле? Почему он не защищает Карабах? Или патриот России?
А что качнуло весы между "перейти на доставку исключительно по предоплате + нанять it-спецов для защиты сервиса" и "извиниться" именно в сторону "извиниться"?
Судя по названию "Мужское государство" - как говорится попахивает ГЕЙ сообществом.
14:33, и что? А заблокировать информационно, объявив экстремистской организацией, как делают с ФБК слабО?
А Польша, Украина, что? В этом МГ может быть самый разнообразный сброд дeбилов из разных стран и регионов. Почему акцент именно на эти государства?
Да всё нормально. Обе стороны немного перегнули. Система отношений внутри общества самонастраивающаяся, самовосстанавливающаяся даже с учётом внешних малозаметных но деструктивных факторов. Во всём нужна мера. Немного всколыхнулась, вошла в режим балансировки, потом стабилизировалась. И так до следующего случая.
Вот так вот н@вальный в тюрьме а нацики требуют извинений. Вот чем должны заниматься силовые структуры, а не трусы обрабатывать. Почему до сих пор эти уроды на свободе. Гей пропаганды не было, а рассизм налицо.
Удачи и терпения всем сотрудникам сети «Тандыр №1». К сожалению, в нашей стране никто не застрахован от расистов и разжигания межнациональной розни. Судя по тому, что это всё продолжается, государству просто наплевать на бизнес и простых людей. Наверно, ситуация должна дойти до заокеанских масштабов бедствия, чтобы что-то сдвинулось с места. Всем мир. No racism.
15:13
Ты ещё один из тех, кто саму статью не читает, начинает комментировать сразу по прочтении заголовка?
Тебе, с альтернативной одарённостью, выше написали, что их лидер зарубежом, а не в России, и заказы делались не с российских айпи, а из Украины и Польши.
кого ты арестуешь в Польше или на Украине?
Какий, как заблокировать информационно, если этот тип условно из Турции написал на страничку Тандыра в Инсте. Это же не сайт отдельный, где эти угрозы. А координироваться они могут в мессенджерах - Вотсапп и Телега, там никого не блокируют.
Акцент на пшеках и хохлах потому что заказы делались с адресов с айпишниками из этих стран. Внятно?
В 21 веке работать по франшизе, куда мир катится. Раньше браткам, потом красным, теперь вот по франшизе платят.....
Россия – многонациональная страна
И чо - негров дофига!
и заказы делались не с российских айпи, а из Украины и Польши.
кого ты арестуешь в Польше или на Украине?
Вы фсе врети!!!!!
Аааааааа!!!!!!!!!!! Так он таки Оруджян!!!!!!!! Ну всё понятно! Чемодан-вокзал-Армения. И негров с собой!!!!
многие из них вообще ведут свою деятельность из Польши, Украины
Че? Те, кто дал команду бороться с оскорблением русских живет в Польше и Украине? Вот это новость!
И сказали негры:
«Надо
Нам свободу взять самим!..»
В Бирмингеме - баррикады...
Лай собак... Огонь и дым...
Ты хотел свою сестренку
Видеть с куклой на траве, -
Шестилетнюю девчонку
Куклой бьют по голове!
Ты хотел, чтоб вам платили,
Как и белым, наравне, -
По тебе огонь открыли,
Как в сраженье на войне...
Издают американцы
Многокрасочный журнал.
В нем веселые картинки:
Рядом с неграми - блондинки
И улыбки до ушей
У больших и малышей.
Негры-папы, негры-мамы
Там и пляшут и поют...
Только в штате Алабама
Тот журнал не продают!
А что человек с фамилией Оруджян делает в Барнауле?
Ожидаемое продолжение темы. Фашизм все больше и больше развивается в головах отдельных граждан.
28.09.2021 15:16
Дмитрий
Удачи и терпения всем сотрудникам сети «Тандыр №1». К сожалению, в нашей стране никто не застрахован от расистов и разжигания
Дмитро, а ты езжай в муслимскую страну, или к неграм. Узнаешь тогда, что такое настоящий расизм. А в России на самом деле рай для чужеземцев, в отличии от других стран.
28.09.2021 14:31
- гость -
Этот Тандыр - тошниловка.
Меня от слова Тандыр тошнит. И порнуху с неграми терпеть не могу.
Меня от слова Тандыр тошнит. И порнуху с неграми терпеть не могу.
И что ваш фюрер заставляет вас кушать в Тандыре и смотреть порнуху с неграми?
А таки шотакое Тандыр! Не видела и ничего не ела там. А от негров тошнит, точно!
28.09.2021 15:16
- гость -
А ты зачем фото негра гомосексуалиста разместил здесь? Гей пропагандой негритянской занимаешься? Тебя привлечь надо, сейчас Мизулиной позвоню, она тебя быстро родину любить научит.
фюрер заставляет вас кушать в Тандыре
Тебе же сказали, дурилка картонная, от СЛОВА тандыр тошнит. А фюрера в тюрьму другой фюрер посадил.
от СЛОВА тандыр тошнит
Да вы беременны.
О как у лохов бомбит
Единственный мужик среди участников всего этого цирка - Станислав Колосков, который не прогибается перед всякими уродами. Респект и уважуха!
Лучше бы Оруджян работал над качеством продукта. Доставка только с точек принадлежащих ему а не партнерам, отсюда и ожидание
Незарегистрированное движение "Мужское государство" уже не первый год известно в России скандальными акциями. Сторонники сообщества называют свою идеологию "национал-патриархат", которое подразумевает главенство мужчин над женщинами и радикальные правые идеи.
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Что за быдло-движение?
28.09.2021 16:08
Тётя Сара
А таки шотакое Тандыр! Не видела и ничего не ела там. А от негров тошнит, точно!
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Ты их так часто видишь в своём Барнауле?
Там очень плохо готовят, несколько раз травились, лучше туда не ходить
Отличная совместная акция Тандыра и МГ.. Раньше и знать не знали про такую забегаловка, а теперь скандал и пыль до потолка
Народ, вы что такие наивные? За каких негров вы там топите? Никто их никогда у нас не обижал. У нас не прогнивший запад , а толерантное к любой национальности государство
Кстати,странная это организация- мужское государство... по ходу это многоходовка какая то
Если не будет таких, как Поздняков, очень скоро, как в США, самым бесправным станет белый православный гетеросексуальный мужчина. И придётся прекланять колени перед феминистками, геями и всякими -джанами. И судя по отзывам, идём к этому семимильными шагами, да ещё и с речёвками.
Мужское государство это компания, которая предлагает проводить скандальный рекламные акции за деньги. Организация платит ей гонорар, та имитирует травлю, провоцирует скандал и результат достигнут : тема на первых полосах СМИ, фирма становится известной, в том числе в связи с абсурдностью обвинений с ее стороны, получает сочувствие и поддержку среди населения.
Инструменты просты как Мир. А вы купились
28.09.2021 16:57
- гость -
Там очень плохо готовят, несколько раз травились,
Ха ха) вчера траванулся там, завтра опять пойду?))