Думают, что боги. Директор "Тандыр № 1" об атаке "Мужского государства" и своих извинениях

Барнаульская сеть ресторанов мультикультурной кухни "Тандыр № 1" 28 сентября опубликовала у себя в Instagram извинения за то, что "задела русскую нацию" рекламным постом с участием темнокожих. Днём ранее работу компании "парализовали" сторонники движения "Мужское государство". Лидер сообщества решил, что фотосессии с темнокожими оскорбляют русский народ, и призвал последователей всеми силами парализовать работу "Тандыра".

Директор сети Мартин Оруджян объяснил amic.ru: "идти на поводу у непонятных людей" не хотел до последнего, но вынужден был извиниться, чтобы спасти от убытков своих партнёров. Предприниматель рассказал, что думает о "Мужском государстве", какой ущерб понесло предприятие, и объяснил, считает ли рекламу с участием темнокожих оскорбительной.

Террор с доставкой

Скандальный пост в Instagram "Тандыр № 1" появился ещё в конце августа. Публикация сопровождалась фотографиями темнокожих, которые позируют с продукцией от барнаульской сети. По словам Оруджяна, никто на предприятии не увидел в рекламной кампании с участием темнокожих ничего вызывающего. Сеть позиционирует свою кухню как мультикультурную, а потому привлекает к фотосессиям людей самых разных национальностей.

"Наш слоган – "мультикультурная кухня" – никого не оскорбляет. Россия – многонациональная страна. Какая разница, какой человек нации, расы или вероисповедания. Мы никого не разделяем. Поэтому посчитали нужным сделать красивую рекламу, которая вписывается в нашу политику", – объяснил директор.

Но далеко не все такую "мультикультурность" одобрили. Сторонники незарегистрированного интернет-движения "Мужское государство", которое славится своими праворадикальными идеями, почти сразу начали угрожать, рассказал предприниматель.

"Они уже не первую сеть так терроризируют. Писали нам, чтобы убрали темнокожих. И угрожали, что будут мешать нашей работе, парализуют службу доставки и так далее. Но мы ничего убирать не стали. Мы не нацисты", – настаивает Оруджян.

В конце сентября атаки стали массовыми. Причиной послужил пост лидера "Мужского государства" Владислава Позднякова в Telegram.

"Вы либо удаляете все посты с [представителями негроидной расы] и выкладываете пост в свой официальный аккаунт инстаграма, где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате", – обратился он к сторонникам.

По словам Оруджяна, самым кошмарным днём для сети стало 27 сентября. Активисты взломали почту компании, атаковали сайт и парализовали работу доставки.

"Они заблокировали наш сервер. Программистам понадобилось время, чтобы всё восстановить. И вместе с этим по всей сети активисты стали массово заказывать еду с доставкой. Курьер приезжает по адресу, а дверь никто не открывает. В итоге нам пришлось просто выбросить еды на десятки тысяч рублей", – рассказывает Оруджян.

По его подсчетам, только на доставке "в никуда" компания потеряла больше 30 тысяч рублей за один вечер. А прибыль, которую "Тандыр № 1" недополучил из-за неработающего сайта, даже невозможно подсчитать.

"Спасаю тех, у кого семьи и кредиты"

Предприниматель признаёт: недооценил, насколько слаженно действуют последователи "Мужского государства". Но даже с началом массовых атак Оруджян и не думал извиняться. Сдаться он решил, когда понял: у партнёров, которые вообще не имеют отношения к рекламе, может рухнуть весь бизнес.

"У нас есть партнёры – небольшие предприниматели, которые работают по франшизе. Представьте, у человека всего один ресторан. При этом семью нужно кормить, кредиты. Я пытался до последнего настаивать, что на поводу у непонятных людей идти не буду. Тем более я в своей правоте уверен. Да и все адекватные люди, думаю, тоже. Но когда увидел, что мои партнёры теряют тысячи рублей прибыли, сдался и согласился на пост с извинениями", – объяснил Оруджян.

Бизнесмен подчёркивает, что от своей позиции не отказывается: реклама никого не оскорбляет и никаких законов не нарушает. Пост с извинениями сеть опубликовала только для того, чтобы продолжить спокойно работу.

"Возомнили себя богами"

Оруджян уже обратился в правоохранительные органы, чтобы те нашли и наказали нападавших. Но в полиции, по его словам, разводят руками: злоумышленников ищут уже даже на федеральном уровне, но пока безуспешно. Предприниматель уверен: стране нужны новые законы, чтобы защитить бизнес от "онлайн-терроризма".

"Это ненормально, что в XXI веке бизнес подвергается таким атакам. Мы не нарушили никаких законов. Если человек не согласен с нашей политикой – он может просто не пользоваться нашими услугами. Но намеренно наносить ущерб – это разве адекватно? Сторонники "Мужского государства" – в основном молодёжь. Они уже возомнили себя богами: добиваются извинений от компаний. Но они же просто стадо. Им лидер сказал травить нас, они и травят. А сами не понимают, что делают. Это очень опасно для общества. Сегодня они требуют рекламу удалить, а завтра им станет этого мало и они потребуют чего-то ещё. Без каких-либо законных оснований", – считает директор "Тандыр № 1".

По словам Оруджяна, большинство сторонников, которые приняли участие в атаке на "Тандыр № 1", даже не живут в Барнауле. Более того, многие из них вообще ведут свою деятельность из Польши, Украины и других стран.

"Хайпанули хорошо"

Директор барнаульской сети менять свою "мультикультурную" рекламную политику не намерен. Но заметил, что на какое-то время компания откажется от "провокационных" фотосессий. А в скандале Оруджян даже видит некоторые плюсы.

"Хайпанули мы, конечно, хорошо. Про нас теперь пишут все. Вижу в этом определённый позитив. Мы же со своей стороны и дальше будем позиционировать себя как сеть ресторанов мультикультурной кухни. Зачем нам делиться на расы и нации? Везде есть плохие и хорошие люди. Мы работаем для всех и рады всем. И подчёркиваем это в своей рекламе", – рассказал предприниматель.

По его словам, защитить бизнес от нападок "Мужского государства" можно введением обязательной предоплаты для доставки. Но на данный момент не все, кто работает с "Тандыр № 1" по франшизе, могут себе это позволить. А потому сеть остаётся уязвимой для атак активистов.

Тем временем лидер "Мужского государства" Владислав Поздняков уже обратился в Telegram к своим последователям с просьбой оставить барнаульскую компанию в покое.

"Соратники вы молодцы, что отстаиваете интересы нашего народа! Дальше больше! Главное не сдаваться и не отступать! Я и вы будете биться до последнего за свою страну!" — написал он в своем канале. (Орфография и пунктуация автора сохранены.)

Не первые и не последние

Незарегистрированное движение "Мужское государство" уже не первый год известно в России скандальными акциями. Сторонники сообщества называют свою идеологию "национал-патриархат", которое подразумевает главенство мужчин над женщинами и радикальные правые идеи. Основателем и лидером движения является фитнес-тренер из Подмосковья Владислав Поздняков.

Уже около пяти лет последователи "Мужского государства" занимаются интернет-травлей женщин представителей ЛГБТ-сообщества и женщин, которые живут не так, как "велит" идеология сообщества. А в 2021 году движение активно взялось за компании. Основатель сообщества решил, что наибольшую угрозу для национальной безопасности представляют службы доставки еды.

Так, летом 2021 года Владислав Поздняков организовал травлю крупных федеральных сетей доставки "Ёбидоёби" и "Тануки". Он точно так же (как и от "Тандыра") потребовал от компаний удалить все посты с фотографиями темнокожих и извиниться перед русской нацией. Сторонники же принялись всеми способами мешать работе предприятий.

В итоге в "Ёбидоёби" решили остановить войну: удалили весь контент и опубликовали извинения. В "Тануки", напротив, решили стоять на своём. Компания сохранила весь "скандальный" контент, а службу доставки перевела на работу по предоплате. Директор сети Станислав Колосков заявил журналистам, что "Тануки" и дальше будет публиковать фотографии "разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций". Он потребовал от Павла Дурова заблокировать Telegram-канал, в котором лидер "Мужского государства" организует травлю.

За время существования "Мужского государства" несколько его сторонников получили реальные сроки за экстремизм. Сам Поздняков в 2018 году был осуждён условно за разжигание ненависти и вражды к женщинам (часть 1 статьи 282 УК). Сейчас, по данным СМИ, блогер живёт за границей.