На алтайской трассе иномарка вылетела в кювет и загорелась

Иномарка вылетела с трассы и загорелась неподалёку от села Сростки в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.
Женщина, которая находилась за рулём Renault Logan, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет. После этого машина загорелась.
По словам очевидцев, автомобилистка смогла выбраться из машины, до того как огонь распространился по автомобилю. На месте происшествия работали пожарные.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Новосибирск водитель выехал на "встречку" и столкнулся с микроавтобусом.
Комментарии
Ну надо же, женщина-водитель.... Наконец-то не автоледи.