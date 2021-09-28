На алтайской трассе иномарка вылетела в кювет и загорелась

Иномарка вылетела с трассы и загорелась неподалёку от села Сростки в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.

Женщина, которая находилась за рулём Renault Logan, не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства в кювет. После этого машина загорелась.

По словам очевидцев, автомобилистка смогла выбраться из машины, до того как огонь распространился по автомобилю. На месте происшествия работали пожарные.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе Барнаул – Новосибирск водитель выехал на "встречку" и столкнулся с микроавтобусом.