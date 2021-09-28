Барнаульцы жалуются на автомобилистов, уничтожающих тротуар на улице Георгиева

Жители нескольких домов по улице Георгиева в социальных сетях пожаловались на водителей, уничтожающих тротуар и газон. О проблеме люди рассказали в сообществе Barnaul22.

"В последнее время эту территорию облюбовали автолюбители, используют её как парковку. Нагло движутся прямо по тротуару, не сбавляя скорость. Тротуар постоянно грязный, из-за того что машины разносят грязь на колёсах. Постепенно уничтожается газонное покрытие, скоро эти зелёные участки улицы превратятся в голый грунт, по всему району будут разноситься грязь и пыль", – написал один из местных жителей.

Горожане переживают за свою безопасность, но водители не реагируют на замечания.

Барнаульцы отметили, что уже обращались в администрацию района с просьбой ограничить въезд на тротуар, но это ни к чему не привело.