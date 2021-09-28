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Новости

Барнаульцы жалуются на автомобилистов, уничтожающих тротуар на улице Георгиева

, ИА "Амител"
Пешеходы беспокоятся за свою безопасность
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители нескольких домов по улице Георгиева в социальных сетях пожаловались на водителей, уничтожающих тротуар и газон. О проблеме люди рассказали в сообществе Barnaul22.

"В последнее время эту территорию облюбовали автолюбители, используют её как парковку. Нагло движутся прямо по тротуару, не сбавляя скорость. Тротуар постоянно грязный, из-за того что машины разносят грязь на колёсах. Постепенно уничтожается газонное покрытие, скоро эти зелёные участки улицы превратятся в голый грунт, по всему району будут разноситься грязь и пыль", – написал один из местных жителей.

Горожане переживают за свою безопасность, но водители не реагируют на замечания.

Барнаульцы отметили, что уже обращались в администрацию района с просьбой ограничить въезд на тротуар, но это ни к чему не привело.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.09.2021 16:12
- гость -

а полиция за что деньги получает?

28.09.2021 16:24
- гость -


28.09.2021 16:12
- гость -
У ГИБДД зарплата высокая и поэтому им работать лень! Может пора сменить начальника ГИБДД Перцева В.А. на ответственного руководителя? Тут и мозгов то сильно много не надо иметь, что бы отправить три - четыре экипажа патрулировать по городу.

28.09.2021 16:25
- гость -

а полиция за что деньги получает?

Да им как-то параллельно на подобные нарушения.

28.09.2021 16:27
Лесопатологи бьют в набат

А на Социалистическом 78 на тротуаре у Горбатого дома (там, где кофейня и галерея Щетининых) кто-то регулярно внедорожник бросает. А люди его сторонкой обходят. Можно там сделать, чтобы на машине физически нельзя было на этот тротуар заехать ни с Димитрова, ни со двора дома?

28.09.2021 16:37
- гость -

Лет 5 назад плевал на лобовое, если автомобиль стоял на тратуаре. Повреждений нет, а водителю неприятно. ГИБДД по тратуарам не работает.

28.09.2021 16:41
гость

Если обратится к Татьянину там поставить киоск, администрация сразу все решит, а автомашины их не интересуют.

28.09.2021 16:56
Гость

Полгорода стоит на тротуарах и газонах

28.09.2021 17:09
- гость -

После Амика должны забегать.
Позор властям которые не реагируют на жалобы граждан. Пока в новостях не напишут, ж,,,,у не оторвут свою!!!

Через пару дней читаем новости)))

28.09.2021 17:14
Фанат

Два столба вколотить не судьба?

28.09.2021 17:16
гiсть

а если пешеход подскользнется и упадет на этот столбик, кто будет виноват?

28.09.2021 17:37
Гость

Разве не было бордюр и заборчиков по городу? Кто их ликвидировал, разве не короли дорог. У нас во дворе песочницу, цветник, бордюры давно закатали и ставят машины, и так кругом

28.09.2021 17:49
- гость -


28.09.2021 16:25
- гость -
Им параллельно на любые нарушения. Лишь бы люди с плакатами против власти не стояли!

28.09.2021 17:50
- гость -


28.09.2021 16:37
- гость -
ГИБДД вообще не работает! Только истуканами стоят рядом с пешеходными переходами!

28.09.2021 17:50
- гость -

Автобыдло, сер, таких нужно только карать. Только не надо сыпать хлебные крошки на крышу им повозок. Так же не надо сыпать сахар в бензобак.

28.09.2021 17:54
- гость -

плевал на лобовое
сейчас никаких слюней не хватит

28.09.2021 18:16
- гость -

Ну а куда их?!

28.09.2021 20:32
гена

саморезы на газон!

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