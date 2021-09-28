Росприроднадзор подтвердил факт слива нечистот в Обь рядом с Барнаулом

Специалисты Росприроднадзора подтвердили факт слива нечистот в Обь в районе пляжа "Водный мир". Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

"По информации, изложенной в СМИ, о сбросе сточных вод в водный объект, Росприроднадзором проведено выездное обследование. Факты подтвердились. В связи с чем были отобраны пробы сточных и природных вод. По результатам проведённых лабораторных испытаний установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельно допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Оби", – сказано в сообщении ведомства.

В Росприроднадзоре не уточнили, о каких именно веществах идёт речь, а также не уровень и концентрацию.

Стоки обнаружены в 200 метрах от пляжа "Водный мир". Пока неизвестно, кто повинен в загрязнении реки.