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Росприроднадзор подтвердил факт слива нечистот в Обь рядом с Барнаулом

, ИА "Амител"
Стоки обнаружены в 200 метрах от пляжа "Водный мир"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Специалисты Росприроднадзора подтвердили факт слива нечистот в Обь в районе пляжа "Водный мир". Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

"По информации, изложенной в СМИ, о сбросе сточных вод в водный объект, Росприроднадзором проведено выездное обследование. Факты подтвердились. В связи с чем были отобраны пробы сточных и природных вод. По результатам проведённых лабораторных испытаний установлено превышение концентрации загрязняющих веществ над предельно допустимыми концентрациями, а также их влияние на природные воды реки Оби", – сказано в сообщении ведомства.

В Росприроднадзоре не уточнили, о каких именно веществах идёт речь, а также не уровень и концентрацию.

Стоки обнаружены в 200 метрах от пляжа "Водный мир". Пока неизвестно, кто повинен в загрязнении реки.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.09.2021 16:48
- гость -

Пока неизвестно, кто повинен в загрязнении реки.

Зачем нам со своих налогов содержать бездельников, которые даже не могут определить откуда г-но течёт?

28.09.2021 16:54
- гость -

28.09.2021 16:48
В твоем скудном, а судя по сообщению - это именно так, умишке не укладывается такая простая мысль, что для того что бы обвинить кого-либо в нарушении закона нужно собрать все доказательства и вообще, вопрос обвинения - это скорее прерогатива прокуратуры.
Только люди со скудным умишком могут услышать звон и начать его транслировать на каждом углу, при том, в утвердительной форме.

Поэтому, даже если кто-то из ведомства сказал корреспондент амика, что неизвестно - это далеко не факт. Наверняка есть подозрения. ага сейчас прям так и будут они делиться ими с каждым журналистом.

28.09.2021 17:10
- гость -

Назовите кто нибудь привлечён за последние годы

28.09.2021 17:28
- гость -

У нас в мае, в центре города возле Алтайской краевой детской библиотеки им. Крупской на проспекте Строителей неизвесные варварски уничтожили сквер с яблонями, а полиция до сих пор не может найти того кто это сделал. Вот и вся работа!

28.09.2021 17:44
гiсть

сначала еще не могут установить, а потом уже не могут
не надо обладать даже скудным умишком, чтобы это понимать)

28.09.2021 17:46
- гость -


28.09.2021 16:54
- гость -
Ну раз ты такой умный, укажи ссылку на описание причины периодического изменения цвета реки Барнаулки на белый! А также, кто в этом повинен! Несколько лет это происходит, а так никто и не понес наказание! Так, что за своим умишком пригляди, вот ты как раз умом то и не блещешь. Мама с папой вежливому обращению не научили? Видимо такие же хамы!
А человек (комментатор) правильно задал вопрос. Лично мне тоже интересно, почему до сих пор не выявлено кто сливает нечистоты в реку. Выявили это не вчера или сегодня, а уже больше месяца назад. За это время, если захотеть, то можно все выяснить!

28.09.2021 18:05
- гость -

28.09.2021 17:46
Ок. я хам. Принято. Дальше что?
1. А теперь пораскинь мозгами (если они есть) с какого перепугу тебе кто-то что должен сообщать? Ты делал хоть официальный запрос в соответствующий орган? Или ждёшь, что это сделают за тебя? Сделай и тогда говори по существу ответа.
2. Я не специалист в заявленной области и потому не делаю никаких выводов по теме - что да почему. Не делаю потому что понимаю, что это глупо. Да-да. Я хамло, но ума мне хватает чтобы понимать, что мир не чёрно-белый. И детали, которых никто из вас, судя по всему, не знает.
3. Эй ты, причем тут Барнаулка? Давай сюда ещё что-нибудь приплети до кучи.

28.09.2021 18:12
- гость -

Странное "ведомство", факт слива установили, а по трубе, из которой нечистоты льются, установить откуда это не возможно? Или для этого надо какое то "особое" образование и знание.

28.09.2021 18:22
Горожанин

Чтобы выяснить откуда течет нужен час. Многие просто окажутся в итоге измазаны в прямом и переносном смысле.

28.09.2021 21:01
- гость -

28.09.2021 17:46
Забавный ты все таки организм.
1. Да я хам и не скрываю этого. {можешь всплакнуть по этому поводу}. Только, вот что: ты в ответ на мое хамство отвечаешь в такой же манере. Так что не обольщайся - мы с тобой два брата - акробата (или ты сестра?)
2. Зачем-то ты сюда приплел Барнаулку (огласите весь список своих переживай). Ну окей. Только причем тут я? Кажется я нигде не представлялся как эксперт в заданной области. Для этого у нас есть гость 28.09.2021 16:48 - спроси его. Может он тебе даст ответы на все вопросы. А я не знаю. Более того, не располагаю всей полнотой картины.
3. А забавный ты еще и потому как думаешь, что тебе кто-то что-то должен предоставить. Хочешь узнать, точнее попробовать узнать - напиши запрос в соответствующее ведомство и, когда получишь ответ - прыгай от него дальше. Да и то, вряд ли тебе все возьмут и выложат, но хотя бы будешь знать хотят они общаться или нет.
Будь здоров. Не кашляй.

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