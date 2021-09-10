В Барнауле обнаружили ручей нечистот, стекающих в Обь

На территории пляжа "Водный мир" нашли ручей нечистот, стекающих в Обь. Его обнаружили представители организации "Белые медведи".

Подозрения о том, что здесь есть поток зловонных веществ, появились ещё зимой. Сейчас алтайские моржи стали тренироваться на территории пляжа и обнаружили ручей.

"Люди начинают обращаться: запах появляется неблагоприятный, солярка, вонючие вещества. Они их беспокоят. А воды было много, мы даже значения не придавали, что здесь какие-то очистительные сбросы могли быть", – рассказал руководитель клуба "Белые медведи" Александр Зеленецкий.

Сейчас спортсмены собираются обратиться к городским властям, чтобы разобраться в этом вопросе, сообщает телеканал "Вести Алтай".