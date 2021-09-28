Мужчина попал под колёса грузовика в Барнауле

Мужчина попал под колёса грузовика на проспекте Космонавтов в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбила машина.

О состоянии пострадавшего информации нет. Судя по тому, что он лежит под кузовом грузовика, автомобиль мог его переехать.

На месте работают сотрудники ДПС. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил пятерых детей в городе Усть-Кут Иркутской области. Один ребёнок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальных направили на амбулаторное лечение.