Мужчина скончался. В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода на проспекте Космонавтов в Барнауле. Мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.
"Предварительно установлено, что сегодня в 15:00 на пересечение проспекта Космонавтов и улицы Малахова 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, допустил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода", – сообщили правоохранители.
Ранее сообщалось, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колёса грузовика. Судя по всему, автомобиль переехал горожанина.
Комментарии
Судя по всему, автомобиль переехал горожанина.
судя по всему? так то ОЧЕВИДНО, лежит посередине машины
Почему полиция в 2021 году не может сразу личность установить? Ведь у каждого телефон в кармане, а оператор связи точно знает на кого он заригестрирован.
Навстречу ехал. Посреди дороги кепка. Посмотрел на лево жуть. Водитель даже не смог подойти возле кабины стоял.