Мужчина скончался. В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода на проспекте Космонавтов в Барнауле. Мужчина, личность которого устанавливается, скончался на месте происшествия.

"Предварительно установлено, что сегодня в 15:00 на пересечение проспекта Космонавтов и улицы Малахова 65-летний водитель, управляя грузовым автомобилем МАЗ, допустил наезд на пешехода-мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода", – сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колёса грузовика. Судя по всему, автомобиль переехал горожанина.