Жителя Рубцовска будут судить за убийство соседа в одном из соцучреждений города

В Рубцовске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 65-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, 13 июля между двумя пьяными мужчинами, проживающими в одном из соцучреждений города, произошла ссора. В результате конфликта горожанин не менее семи раз ударил ножом своего 56-летнего соседа. От полученных травм он скончался в больнице.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

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