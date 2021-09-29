Россиянам назвали лучшее время для вакцинации от коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал лучшее время для ежегодной вакцинации, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, от ковида лучше всего ставить прививку в августе, а от гриппа – в сентябре-октябре.

При этом вакцинироваться от коронавируса нужно перед осенним подъёмом заболеваемости, но и в сильную жару прививаться не стоит, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые возникают на фоне высоких температур. Именно поэтому август – наиболее оптимальный период.

Ранее Евгений Тимаков заявил, что подъём заболеваемости ковидом случится этой осенью, но он будет не столь высокий, как в прошлом году. При этом бурного роста инфицированных ждать не стоит, так как у части населения уже натренирован иммунитет.