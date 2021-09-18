Инфекционист предсказал низкий уровень заболеваемости ковидом осенью

В осенний период однозначно будет подъём заболеваемости коронавирусом, но не такой высокий, как в прошлом году, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что бурного роста инфицированных не стоит ждать, так как у части населения уже натренирован иммунитет. При этом популяционный иммунитет, по его словам, в большей степени формируется у россиян естественным путём.

"Я думаю, что до конца зимы мы точно будем иметь нормальную иммунную прослойку", – отметил специалист в беседе с РИА Новости.

Евгений Тимаков не первый, кто прогнозирует подъём заболеваемости ковидом этой осенью. Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупреждал о новой вспышке коронавируса, которая может случиться уже в конце сентября.