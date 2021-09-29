Более 200 детей эвакуировали из барнаульской школы из-за замыкания проводки

В Барнауле эвакуировали детей и персонал школы № 56 на ул. Маяковского после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю в среду, 29 сентября.

Как оказалось, в спортзале учебного заведения случилось короткое замыкание электроплафона без последующего горения. Администрация школы вывела из здания 230 человек, в том числе 210 учеников.

"Пожарные проводят проверку помещений. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее создатели геопарка "Каменный остров" в Белокурихе заявили, что неизвестные подожгли их туристический объект. Пожар произошёл 24 сентября. Огонь уничтожил почти все постройки.